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Trump arriva all'UFC Freedom 250 sul prato della Casa Bianca

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Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno organizzando un incontro di arti marziali miste sul prato della Casa Bianca poche ore dopo aver annunciato un accordo di pace con l’Iran.

Trump è uscito dallo Studio Ovale insieme al boss dell’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, e si è diretto verso l’enorme arena soprannominata “The Claw”, dove 14 combattenti si sfideranno nel primo evento sportivo professionistico mai tenuto alla Casa Bianca.

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