Il presidente americano e il pugile insieme sul palco, nel corso di un comizio a Hebron, in Kentucky: prima dell'evento, la danza sulle note dei Village People che ha fatto il giro del web

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

Un ballo sulle note di Ymca, poi l’invito a raggiungerlo sul palco nel corso di un comizio al Verst Logistics di Hebron, in Kentucky, per prevederne un futuro in politica: l’endorsement di Donald Trump a Jake Paul (e viceversa) è diventato un video che ha fatto il giro dei social.

Mentre i Repubblicani d’America restano in attesa che il Presidente sciolga le riserve e indichi il candidato da sostenere in vista delle primarie repubblicane per il Senato in Texas, Trump si è per ora limitato a garantire pieno sostegno al pugile influencer.

Trump e Pail ballano sulle note di YMCA

È accaduto mercoledì in Kentucky: il tycoon e Paul si sono dati appuntamento prima del convegno e hanno ballato insieme sulle note dei Village People: un passo a due inscenato sul posto e pubblicato su Instagram, con movimenti delle braccia e del corpo e risata finale.

Poi, la chiamata sul palco a Hebron e l’elogio pubblico a Jake Paul: “È un ragazzo fantastico, coraggioso e di talento. È anche un combattente formidabile”. A ruota, la previsione su un futuro in politica di Paul, che gode del sostegno pieno di Trump, invitandolo a una candidatura per la quale avrebbe appoggio totale. “È quello che vogliamo”, ha rimarcato il presidente.

Al momento non ci sono avvisaglie che Jake Paul accetti l’invito: non è candidato ad alcuna carica, resta un estimatore del tycoon e lo ha ribadito parlando alla platea, cui ha detto che Trump gli ha insegnato il coraggio, ma in replica alle parole del presidente si è lasciato scappare che “non ci tiriamo mai indietro di fronte a una lotta”.

L’auto color bronzo regalata a Jutta Leerdam

Paul, 29 anni, è legato sentimentalmente alla pattinatrice su ghiaccio Jutta Leerdam, reduce da un oro e un argento nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: per celebrarne le medaglie, Paul le ha regalato un suv Mercedes personalizzato, color bronzo, dal valore di circa mezzo milione di euro. “Hai lavorato duro per un oro e un argento, e ti regalo un’auto di bronzo”.

Chi è Jake Paul e cosa fa

Paul nasce come creator su Vine e Youtube ed è diventato nel corso degli anni uno dei volti social più attenzionati e conta milioni di follower su Instagram: vlogger spesso divisivo e provocatorio, ai tempi del Covid 19 sosteneva che la pandemia fosse fake news.

Gli anni recenti sono quelli delle grandi sfide di pugilato: la carriera da pugile inizia nel 2018 con la vittoria sullo youtuber britannico Deji Olatunji. Nel 2020 il salto tra i professionisti ma gli incontri che lo hanno visto protagonista sono un maquillage tra showbiz e boxe.

Ha sfidato – con match che sono diventati soprattutto spettacolo nella fase preliminare e che sul piano tecnico non hanno offerto nulla di rilevate – ex atleti MMA ed ex boxeur come Anderson Silva e Mike Tyson.

La vittoria contro Chavez Jr e l’incontro con Joshua

Il successo più prestigioso della carriera pugilistica di Paul- in seguito al quale ha toccato la posizione 14 del ranking WBA – è quello contro l’ex campione mondiale di pesi medi WBC Julio Cesar Chavez Jr, disputato lo scorso 29 giugno 2025: la vittoria sul messicano arriva al termine di dieci riprese per decisione unanime.

La storia recente porta all’incontro contro Anthony Joshua, ex campione del mondo dei pesi massimi IBF/WBO: trasmesso su Netflix, Paul è uscito sconfitto alla sesta ripresa per ko tecnico con tanto di mascella fratturata.

Paul e Vance a Milano Cortina 2026

Sul piano politico, l’endorsement di Paul a Trump è datato 2024 durante la corsa presidenziale dell’attuale presidente, da allora il pugile è sempre parso presente e radicato nell’universo Maga.

Lo scorso febbraio Jake Paul era sulle tribune d’onore dell’Hockey Arena di Rho Fiera in compagnia del vicepresidente americano, JD Vance, per assistere alla sfida di hockey femminile tra Usa e Finlandia.