Tsitsipas: "Ce l'ho messa tutta ma lui è incredibile"

Stefanos Tsitsipas non nasconde la sua amarezza per la sconfitta contro Novak Djokovic nella finale del Roland Garros: “Non è facile trovare le parole per commentare questo match. Ho fatto il possibile per vincere, era la prima prima Finale qui a Parigi e di uno Slam, sono soddisfatto del mio incontro, ma ho giocato contro un campione incredibile che ha compiuto un altro capolavoro”.

“Spero di avere un’altra possibilità e di poter rigiocare una partita di questo genere. Mi voglio congratulare anche con il team di Nole perché, pur essendo uno sport individuale, quello che si fa in campo è frutto di un grande lavoro di squadra. A maggior ragione voglio ringraziare il mio staff per quello che stiamo facendo e un pensiero va anche ai tanti tifosi che mi hanno sostenuto nel corso di questa Finale”.

OMNISPORT | 13-06-2021 21:56