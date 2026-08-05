Tsitsipas cede a Fonseca e si scaglia contro Montreal, che polemica con l’arbitro: “Che stiamo facendo?”

Sconfitta e polemiche per Tsitsipas, che durante l'incontro con Fonseca si è scagliato contro Montreal accendendo una polemica con il giudice di sedia per i campi a suo parere inadeguati a un Masters 1000

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Si conclude al secondo turno il Masters 1000 di Montreal di Stefanos Tsitsipas, che nonostante i progressi evidenziati nelle ultime settimane dimostra di essere ancora lontano dal suo livello di un tempo, cedendo in due set (7-6 7-5) a un Joao Fonseca non perfetto ma certamente più efficace nei momenti clou dell’incontro. Spazio anche per qualche polemica da parte del greco, che ha richiamato il giudice di sedia per lamentarsi delle condizioni del campo dell’Open del Canada, definendolo un “campo pubblico”.

Tsitsipas cede a Fonseca

Tra i match più attesi di giornata a Montreal c’era senza dubbio quello tra Fonseca e Tsitsipas, che dopo i recenti buoni risultati voleva mandare un segnale al circuito ottenendo una vittoria di prestigio contro il giovane brasiliano. Vittoria che però alla fine non è arrivata, con il greco che nel primo set, dopo aver recuperato un break di svantaggio, ha sprecato tre chance di strappare il servizio al suo avversario, cedendo poi il parziale al tie-break.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Galvanizzato Fonseca poi parte bene anche nel secondo set ottenendo il break nel terzo game. Arrivato a servire per l’incontro Joao accusa però un passaggio a vuoto, sfruttato alla grande da Tsitsipas, che però nel game successivo spreca quanto fatto poco prima rendendo protagonista di vari errori banali che portato a servire nuovamente per il match il brasiliano, che questa volta non sbaglia e chiude con un ace il game a zero.

Tsitsipas polemico con l’arbitro, nel mirino i campi di Montreal

Oltre che per lo spettacolo, durante l’incontro c’è stato spazio anche per qualche polemica contro il Masters 1000 di Montreal, finito nel mirino di Tsitsipas dopo aver mancato una pallina dopo un rimbalzo, a suo dire, anomalo. Il greco si è lamentato delle condizioni del campo, richiamando l’attenzione del giudice di sedia per fargli notare come a suo parere la superficie fosse irregolare: “Vedi il rimbalzo? È come un campo pubblico. Ha un rimbalzo tipo così (mima l’altezza del rimbalzo, ndr). Lo vedi? Non è un campo da singolare. È un Masters 1000. Che stiamo facendo? Non avrei mai mancato quella pallina. Il campo è irregolare”. Irregolarità che però l’arbitro non ha rilevato sul campo, chiudendo così la polemica con Tsitsipas.

Tsitsipas sul padre: “Speravo di poter avere un rapporto come quello di Shelton”

Nella conferenza post vittoria su Damm Jr. tenutasi il giorno prima della partita contro Fonseca, Tsitsipas è tornato anche sul padre Apostolos, con cui di recente ha interrotto la collaborazione professionale per affidarsi a Thomas Perrin e alla supervisione di Patrick Mouratoglou, spiegando come avrebbe voluto che il rapporto tra i due fosse stato più simile a quello di Ben Shelton con il padre:

“Può essere piuttosto pesante. In alcuni casi funziona, mi vengono in mente Alexander Zverev e Ben Shelton. Quando osservo il padre di Ben, penso che sia l’esempio perfetto di come un padre dovrebbe comportarsi nei confronti del figlio che gioca a tennis al massimo livello. Ho sempre sperato che le cose andassero così anche per il sottoscritto, ma non siamo tutti uguali. Sono un grande estimatore di Shelton e di come gestisce il suo rapporto con il padre. Lo considero un ottimo esempio”.