Tsitsipas, crisi senza fine in campo e strani comportamenti sui social: i fan sono preoccupati dopo la fine della storia con Badosa

Il tennista greco eliminato da Bonzi a Cincinnati: da 149 giorni non vince due partite di fila e sui social il suo comportamento comincia a destare preoccupazione. Cosa sta succedendo

Stefanos Tsitsipas sempre più in crisi. Il tennista greco viene eliminato dal Masters di Cincinnati dal francese Bonzi e continua a vivere un momento di grande difficoltà. La separazione da Badosa, l’addio a Ivanisevic e il ritorno col papà allenatore: per il giocatore è la fase più difficile della sua carriera e sui social i suoi comportamenti destano preoccupazione.

Ttitsipas: crisi senza fine

Qualche anno fa Stefanos Tsitsipas era considerato come uno dei grandi tennisti emergenti. Il greco, esploso durante l’epoca dei Big 3, sembrava avere tutte le carte in regola per riuscire a diventare uno dei migliori al mondo e un potenziale campione slam. E alcun risultati sembravano andare anche in quella direzione. Ma le cose hanno preso una piega diversa con Stefanos che ha fatto fatica ad avere regolarità in campo, alternando ottimi risultati a prestazioni da dimenticare. E ora sembra sprofondato in quella che sembra una crisi senza fine. L’anno scorso la vittoria Montecarlo con tanto di successo ai danni di Sinner, nel 2025 invece è reduce da 149 giorni in cui non vince due partite di fila.

La sconfitta contro Bonzi a Cincinnati rappresenta un momento molto negativo, così come lo era stato il ko a Wimbledon. La scelta di tornare col papà allenatore e chiudere dopo poco tempo l’esperienza con Goran Ivanisevic non sta pagando anche i frutti. E anche dal punto di vista personale qualcosa si è rotto.

Lo strano comportamento sui social

Nelle ultime settimane Stefanos Tsitsipas ha affidato con sempre maggiore frequenza i suoi pensieri alle sue pagine social. Il tennista greco è apparso molto attivo soprattutto su X con una serie di messaggi di stampo quasi filosofico che hanno attirato l’attenzione dei suoi fan. “Non sono di gestione difficile, ho solo buon gusto”, si legge in un messaggio. E poi ancora: “E’ ironico che dici che non ti interessa mentre continui ad aggiornare le tue storie e metti like alle foto di un nostro amico comune che si ricorda di te solo quando c’è una telecamera in giro” e “Se non sei incompreso vuole dire che non ti stai spingendo abbastanza al limite”.

La preoccupazione dei fan

Dopo la sconfitta a Wimbledon, Tsitsipas aveva rivelato di essere in difficoltà dal punto di vista fisico con un problema alla schiena che continua a tormentarlo da tempo. La fine della storia con Paula Badosa, durata anni, potrebbe però essere stato un nuovo motivo di difficoltà per il greco e i suoi messaggi sui social hanno creato un po’ di allarme tra i suoi fan. E sono tante le critiche: “Quello che Goran ha detto di lui era assolutamente vero, Stefanos sembra non voler crescere e finché non fa i cambiamenti necessari, i brutti risultati continueranno ad arrivare”. Mentre Mark scrive: “Mi dispiace per quello che sta succedendo, e sono anche preoccupato per lui”.