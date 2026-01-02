Tsitsipas, che declino: la drammatica confessione del greco che per la mamma può insidiare Alcaraz e Sinner

Se per Julia Salnikova il figlio può tornare al top tanto da sfidare il dominio di Carlos e Jannik, l'ellenico esce allo scoperto: ecco che cosa ha pensato dopo il ko agli US Open

Dalla sconfitta dello scorso settembre contro il talento Fonseca in Coppa Davis, Tsitsipas si è visto soltanto per una fugace apparizione molto ben retribuita al Six Kings Slam di Riad, dove è stato asfaltato da Sinner. Il 2026 del greco che un tempo occupava la terza posizione del ranking ATP riparte dalla United Cup in corso in Australia, ma a colpire sono state le sue dichiarazioni alla BBC. Le parole del 27enne smentiscono quelle recenti della madre, secondo cui il figlio è pronto a insidiare il dominio di Alcaraz e Jannik.

Tsitsipas, declino inarrestabile: 2025 da incubo

Sembra essere passata una vita da quando Tsitsipas occupava la terza posizione della classifica, dando l’impressione di poter competere per le posizioni più nobili. Nel 2021 la finale del Roland Garros, due anni più tardi quella dell’Australian Open: in entrambi i casi fu sconfitto da Djokovic.

Poi è iniziata la parabola discendente, quel declino diventato inarrestabile nel 2025, quando ha toccato il fondo. L’attuale numero 36 del ranking mondiale ha infatti giocato solo due partite di Coppa Davis dopo l’eliminazione al secondo turno degli US Open di agosto per mano del tedesco Altmaier.

La drammatica confessione del greco

Stefanos riavvolge il nastro proprio alla sconfitta con Altmaier. E confessa: “Mi sono spaventato molto perché per due giorni non sono riuscito a camminare. È stato allora che ho riconsiderato il futuro della mia carriera”.

Sì, Tsitsipas ha seriamente pensato di appendere la racchetta al chiodo, di ritirarsi. Anche perché i problemi alla schiena lo perseguitavano già da molti mesi. “Mi sono chiesto: riuscirò a giocare un’altra gara senza dolore?” ha continuato il 27enne.

Il ritorno in campo alla United Cup e gli obiettivi

Tsitsipas spera che il 2026 possa risultare l’anno della svolta, del riscatto. A partire dalla United Cup, dove difenderà i colori della Grecia. Il debutto alla RAC Arena di Perth contro il giapponese Mochizuki, numero 99 della classifica, nell’ambito del Gruppo E.

“La mia più grande vittoria per il 2026 sarebbe non dovermi più preoccupare di finire le partite – ha aggiunto -. È un ottimo feedback sapere di aver avuto una pre-season senza dolori. Spero che continui così. Voglio dare il massimo per il 2026 e per la United Cup. La cosa più importante è credere fermamente di poter tornare dove ero prima. Farò di tutto per riuscirci”.

Lotta ad Alcaraz e Sinner: la previsione della madre

Di recente Julia Salnikova, madre di Tsitsipas, è parsa l’unica a credere ancora nel rilancio ad alti livelli dell’ellenico. L’unico disposta a scommettere sulle qualità del tennista classe 1998 nato ad Atene.

Ricordando il calvario vissutoo dal figlio a causa dell’infortunio alla schiena che lo ha costretto a saltare l’ultima parte di stagiona, a inizio dicembre la donna aveva dichiarato a Sports.ru: “Un tempo sembrava che Stefanos fosse più promettente, poi sono arrivati Sinner e Alcaraz. Guardate Zverev, è il numero 3 al mondo. Ma è davvero il terzo più forte? Merita quel posto?”. Il giudizio spetta al campo, come sempre.