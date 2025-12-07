Tsitsipas, ti salva mamma: "Può insidiare Sinner e Alcaraz". La verità sulle rotture con Badosa e Ivanisevic

Julia Salnikova, madre del greco in crisi prolungata, svela retroscena clamorosi sul figlio: il ritorno da coach di papà Apostolos l'ultima speranza di rilancio.

Il 2025 è stato un anno devastante per Stefanos Tsitsipas, precipitato nel ranking e lontano parente del giocatore elegante e raffinato capace di conquistare tornei di grande prestigio. La crisi del greco sembra senza fine, testimoniata dalla rottura burrascosa con un top coach – Goran Ivanisevic – e anche, se vogliamo, dalla fine del lungo idillio con Paula Badosa, la tennista spagnola con cui costituiva una delle coppie più ammirate e invidiate del circuito. Cosa succederà a Tsitsipas nel futuro? I problemi fisici gli daranno tregua? E avrà ancora le motivazioni per rientrare nel grande giro? Solo la mamma, Julia Salnikova, sembra ancora credere in lui.

Tsitsipas, la rivelazione sull’infortunio di mamma Julia

Intervistata da Sports.ru, l’ex tennista professionista, che negli Anni 80 era stata anche leader della classifica Juniores, ha fatto il punto della situazione sul figlio Stefanos: “Nell’ultimo anno ha avuto problemi alla schiena, è andato da un medico specializzato che gli ha consigliato di prendersi una vacanza e di non continuare la stagione con il 250 di Atene, che era la sua massima priorità. Ha vissuto e giocato con questo problema per molto tempo, sospettiamo che alcune delle cause siano congenite”. Ma, al di là dei problemi fisici, il 2025 è stato un anno tormentato per Tsitsipas sotto tutti i punti di vista.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rottura con Badosa e le ripercussioni su Tsitsipas

“Anche la rottura con Paula Badosa non è stata facile“, ha ammesso la mamma. “Quando ero una tennista, pensavo che un uomo non dovesse reagire in modo così emotivo. Ma, a quanto pare, gli uomini sono forse ancora più sensibili in questo campo. Non vorrei entrare nei dettagli, ma il rapporto non è stato facile per lui. È stata sicuramente una relazione interessante, non noiosa e ordinaria, perché a distanza”. Un altro rapporto tormentato è stato quello coi coach. Dopo la breve ma intensa parentesi Ivanisevic, Tsitsipas è tornato a fare squadra con papà Apostolos, con cui pure non erano state rose e fiori.

Il ritorno da papà Apostolos per ottenere risultati migliori

“Nessun allenatore avrebbe potuto lavorare con Stefanos perché il modo in cui lui e suo padre lavoravano insieme era, se non unico, molto particolare“, l’ammissione della mamma. “Solo grazie alla loro comune comprensione del gioco, Stefanos poteva ottenere risultati. Tutti i coach che hanno lavorato con Stefanos da soli, non sono riusciti a produrre risultati. Philippoussis li ha ottenuti, ma solo quando lui e Apostolos hanno lavorato insieme. Ora padre e figlio hanno raggiunto un accordo – ha aggiunto mamma Julia – Apostolos ha capito molto e ha cambiato atteggiamento. Stefanos è maturato e ha addolcito le sue posizioni e la sua comunicazione”.

Perchè è finita con Ivanisevic? “Pensava solo a Djokovic”

Ma cosa era successo con Ivanisevic? “Non siamo riusciti a costruire un rapporto professionale con Goran perché lui non ha mai avuto intenzione di costruirlo. La storia di Ivanisevic come allenatore inizia e finisce con Novak Djokovic. Si è perso completamente in lui. Trattava Djokovic come una persona cara. Ivanisevic era pronto a fare qualsiasi cosa per lui“. In ogni caso, mamma Tsitsipas ha una certezza: “Un tempo sembrava che Stefanos fosse più promettente, poi sono arrivati ​​Sinner e Alcaraz. Contro di loro molti dei suoi punti deboli emergono. Guardate Zverev, è il numero 3 al mondo. Ma è davvero il terzo più forte? Merita quel posto?”. Tsitsipas potrebbe toglierglielo e insidiare i migliori. Ammesso che torni quel che era.