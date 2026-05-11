Tsitsipas, la mossa disperata per salvare il Roland Garros: Stefanos “cocco di mamma”, la crisi è colpa di Badosa

Il tennista greco sta vivendo il momento più complicato della sua carriera, ora pensa a Ginevra per provare ad arrivare a meglio allo slam che meglio si adatta alle sue caratteristiche

Stefanos Tsitsipas le sta provando tutte. Il tennista greco che è stato anche numero 3 al mondo sta vivendo senza dubbio il momento più difficile della sua carriera. Il Roland Garros è sempre stato lo slam che gli è stato più favorevole ma ora rischia di arrivare sulla terra rossa parigina in condizioni complicatissime. La rincorsa per provare a salvare la stagione parte proprio dalla Francia. Mentre mamma trova una strana colpevole per la sua crisi.

Il disastro a Roma e la mossa disperata

Primo turno a Montecarlo, primo turno a Monaco di Baviera e primo turno agli Internazionali, la stagione di Tsitsipas parla di tante sconfitte e pochissime vittorie. A Madrid, il greco ha trovato il suo momento migliore riuscendo ad arrivare agli ottavi di finale. Troppo poco però per sperare di invertire la rotta. Agli Internazionali la sua avventura è durata pochissimo con Machac che l’ha sbattuto subito fuori. La terra rossa “sarebbe” ancora il suo terreno d’elezione ma la situazione comincia a complicarsi e per questo motivo Stefanos ha scelto di accettare una wild card dal torneo di Ginevra che si gioca la prossima settimana per provare a mettere qualche partita in più nel motore in vista di Parigi. Un’uscita prematura anche in Francia sarebbe una mazzata anche dal punto di vista psicologico difficile da fronteggiare.

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Tutta colpa di Paula Badosa

La relazione tra Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa è stata per anni al centro dell’attenzione dei media, una coppia perfetta per molti tra due tennisti che hanno saputo prendersi le luci dei riflettori dentro e fuori dal campo. Ma a quanto pare, una relazione anche pesante. Solo qualche mese fa il greco aveva spiazzato tutti: “Meglio una ragazza che non sia tennista – aveva detto senza fare il nome della spagnola – Anche se non vuoi ammetterlo, la competizione c’è sempre”. Un messaggio che però a Paula era arrivato forte e chiaro con la spagnola che aveva commentato queste dichiarazioni con le emoji di una risata fragorosa sui social.

Stefanos “cocco di mamma”

La famiglia continua a giocare un ruolo fondamentale nella vita e nella carriera di Stefanos Tsitsipas, a volte anche troppo. Lo scorso anno il greco aveva dato il benservito al padre allenatore in malo modo, con delle dichiarazioni anche molto dure. La relazione con il nuovo coach, Goran Ivanisevic, è però finita anche peggio con Stefanos che ha fatto il passo del gambero ed è tornato dal papà. Ma le cose continuano a non andare bene con il giocatore che in più di un’occasione ha rivolto insulti anche molto pesanti al genitore nel corso del match. A entrare nel quadro familiare e sportivo, ora c’è anche la mamma Yulia Salnikova che sembra dare la colpa della crisi a Paula Badosa (anche se le cose non sono andate meglio dopo la separazione, anzi): “Erano una bella coppia ma per lui era un peso. Si andava oltre con la sovraesposizione mediatica che pesava sulla sua natura introversa. Troppe foto, i social media, cose che gli hanno creato difficoltà. Con l’attuale fidanzata va benissimo, è una ragazza dolcissima, capisce di tennis”. Stefanos “cuore di mamma” ma il problema non è Badosa.