Tsitsipas squarcia il velo sul mondo del tennis, l’onesta è brutale: “Questione di soldi”, poi la stoccata a Ivanisevic

Una verità nota ai più attenti appassionati di tennis ma non per questa meno cruda. Stefanos Tsitsipas squarcia il velo sui tornei e sulle quote di partecipazione messe a disposizione dagli organizzatori. Un’onesta brutale quella del tennista greco che spiega il motivo dietro la scelta dei tennisti e poi lancia la sua stoccata nei confronti di Goran Ivanisevic.
Il no al Golden Swing
Un pubblico appassionato, presente e sempre caldo: i primi mesi dell’anno del mondo del tennis sono colorati anche dalla terra rossa, che precede il Sunshine Double sul cemento di California e Florida. Buenos Aires e Rio de Janeiro sono due appuntamenti da non perdere per gli appassionati ma forse non sempre per i tennisti. Nel corso di un’intervista a Clay, Stefanos Tsitsipas non nasconde le sue motivazioni sul fatto di non aver preso parte ai tornei sudamericani, noti come “Golden Swing”: “Non ho mai ricevuto delle buone offerte per andare a giocare là. Quando c’è un gap economico grande, non hai altra opzione che restare con quelli che supportano la tua carriera. Dal Sudamerica non mi è mai un’offerta abbastanza buona perché la prendessi in considerazione. Il Medio Oriente è sempre stato molto meglio dal punto di vista delle quote di partecipazione, e anche l’Europa. Questo fa la differenza”.
La verità di Tsitsipas
Le quote di partecipazione che i tornei offrono ai giocatori sono diventate un argomento anche nelle ultime settimane. Ha fatto scalpore infatti che il torneo 500 di Doha abbia messo a disposizione di Sinner e Alcaraz un montepremi di partecipazione più alto anche del premio finale. Ma è una pratica comune che accade praticamente in tutti i tornei con Tsitsipas che è uno dei primi a parlarne apertamente: “Sarò onesto e diretto: da un punto di vista economico, è comprensibile che io scelga di giocare altri tornei invece che in Sud America. Tutti i giocatori scelgono i tornei in base alle garanzie economiche che ricevono. E’ così che funziona il tennis”.
La stoccata a Ivanisevic
Il 2025 è stato un anno molto complicato per Stefanos Tsitsipas, tanti problemi fisici e anche una confusione tecnico-tattica lo hanno portato a vivere una stagione da dimenticare. Di mezzo c’è stata anche la separazione con il padre e la scelta di affidarsi a Goran Ivanisevic. Ma il “matrimonio” con il tecnico croato è durato poco ed è finito in maniera piuttosto burrascosa. E le scorie di un rapporto non proprio idilliaco sembrano essere rimaste visto che il greco ha lanciato un’altra stoccata verso il suo ex allenatore: “Mi pento di certe scelte che ho fatto in maniera precipitosa basandomi sul mio rendimento passato. Ho imparato che se sei stato un buon giocatore, se hai giocato bene a tennis non necessariamente poi sarai anche un buon allenatore”. Il nome di Ivanisevic non lo pronuncia ma è facile scorgerlo tra le righe.