Il tennista greco continua a vivere un momento di grandissima difficoltà, a Wimbledon arriva come numero 88 del mondo (87 per la classifica live) e sempre più in preda a una crisi di nervi. Altro che la separazione con Badosa

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una crisi che dura da un anno, anzi che quasi chiude un cerchio. Alla vigilia di Wimbledon, la carriera di Stefanos Tsitsipas sembra sempre più in caduta libera proprio mentre arriva dal torneo da cui era cominciato tutto. L’ultimo episodio, che testimonia il nervosismo del tennista greco, arriva nel torneo di Mallorca. Stavolta se la prende con le palline e con l’arbtro mentre in campo a fare festa è il peruviano Ignacio Buse.

La clamorosa protesta a Mallorca

Il torneo di Mallorca doveva servire a Stefanos Tsitsipas per provare il primo “assaggio di erba” in vista di Wimbledon. Invece si è rivelato l’ennesimo flop per il greco che sembra costantemente a un passo da una crisi di nervi. Il match è andato decisamente male con Stefanos che è andato a sbattere sulle ambizioni del giovane e promettente peruviano Ignacio Buse che ha conquistato la vittoria con un perentorio 7-6, 6-3. Ma più che il risultato, che sembra quasi non sorprendere, a fare notizia sono stati i comportamenti di Tsitsipas che stavolta ha trovato un nuovo alibi per la sua crisi: le palline da gioco.

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Nel corso del quarto game del primo set, il greco ha improvvisamente fermato il gioco nel corso dello scambio sostenendo che la pallina fosse troppo sgonfia. Quando il giudice di sedia ha assegnato il punto al suo avversario è scattata la protesta furibonda: “Che vuol dire che il punto è valido? Non si può giocare con queste palline, è impossibile. Almeno fai ripetere il punto. Se non mi fossi fermato saremmo ancora lì a giocare. Questa pallina è sgonfia, come possiamo giocare?”. Ma il giudice di sedia è stato irremovibile.

Tsitsipas, il botta e risposta con l’ex Badosa

Tennis e vita privata che si intrecciano e spesso finiscono anche per confondersi. La crisi di Stefanos Tsitsipas ha ragioni di campo ovviamente, ma per un tennista forse più che per altri atleti le vicende private finiscono per avere un peso importante. Dopo la separazione da Paula Badosa a cui è stato legato sentimentalmente, il greco aveva lanciato qualche frecciata (anche la mamma a dire il vero) sostenendo un netto: “Meglio una fidanzata che non sia una tennista. Anche se non vuoi ammetterlo, la competizione c’è sempre”.

La replica della spagnola è arrivata a distanza di qualche settimana ed è stata anche piuttosto piccata: “Nella mia vista ho vissuto molte rotture sentimentali. Le accetto e so che le cose vanno come devono andare. Ma quando ci sono dinamiche tossiche intorno alla relazione tutto diventa molto più difficile”.

La crisi alla vigilia di Wimbledon

Un cerchio che si chiude o quasi. La crisi di Stefanos Tsitsipas è cominciato prima dell’edizione di Wimbledon 2025 ma proprio nello slam inglese è venuto a galla il suo momento di grande difficoltà. Tutto inizia in realtà ad agosto 2024 quando arriva la rottura nettissima con papà Apostolos. Nel torneo di Montreal arriva l’ennesimo scontro furioso in campo con Stefanos che annuncia la separazione con il padre allenatore a mezzo social. Nel 2025 però i risultati non arrivano. Eliminazione al primo turno agli Australian Open e al secondo turno al Roland Garros.

A maggio Tsitsipas decide di affidarsi alle cure di Goran Ivanisevic nella veste di coach ma dopo l’eliminazione al primo turno di Wimbledon, le critiche molto severe del croato portano a un’altra separazione, anche stavolta a mezzo social. Una crisi senza fine che si riflette nella classifica. Stefanos comincia il 2025 da numero 12 del mondo, arriva a Wimbledon da numero 25 e continua a crollare. Nel 2026 le cose vanno anche peggio fino a ritrovarsi numero 88 del mondo (87 per la classifica virtuale) alla vigilia dello slam inglese. A guardare il bicchiere mezzo pieno c’è il fatto che da qui alla fine dell’anno i punti da difendere saranno molto pochi. Magra consolazione per chi in carriera è stato anche considerato come uno degli eredi dei Big 4.