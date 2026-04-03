Tsitsipas, ancora veleno su Ivanisevic: “Un calcio quando ero a terra”. A Montecarlo con Sinner, l’ultimo sorriso di Stefanos

Il tennista greco torna a parlare della separazione con il coach croato: “Non riesco ancora a capire perché abbia detto quelle cose”. Nel 2024 nel principato l’ultimo titolo ATP del greco

Stefanos Tsitsipas prova ad allontanarlo da una crisi che dura ormai da troppo tempo. Il tennista scivolato al numero 49 della classifica ATP spera di trovare risposte confortanti a Montecarlo in un torneo che lo ha sempre esaltato. Ma prima di scendere in campo arriva l’ennesimo attacco a Ivanisevic.

Ivanisevic prova a stemperare la tensione

Un rapporto di lavoro durato pochissimo e un veleno che invece continua a serpeggiare. La fine del rapporto tra Ivanisevic e Tsitsipas risale a Wimbledon dello scorso anno con l’eliminazione di Stefanos a casa di un problema alla schiena. In quella occasione, il coach croato non usa mezzi termini: “Deve trovare una soluzione per la schiena. Non ho mai visto un giocatore peggio preparato nel corso della mia carriera. Anche io alla mia età e con le ginocchia che mi ritrovo sono 3 volte più in forma di lui”.

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Parole che avevano portato a una separazione immediata e che solo qualche giorno fa il croato ha provato, senza successo, ad addolcire: “Alla fine non penso di aver detto niente di che, anzi le cose che ho detto erano vere e si sono dimostrate tali. Ma se lo incontro in un torneo sono pronto a salutarlo”.

Il nuovo attacco di Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas si è raccontato in una lunga intervista al Times, in cui ha parlato del rapporto con il padre che è tornato a fargli da allenatore (anche in quel caso la separazione fu piuttosto burrascosa) e anche delle difficoltà nel circuito: “Non posso dire di avere degli amici, forse perché sono l’unico greco. A volte ho l’impressione che gli altri siano di cattivo umore, non si degnano neanche di salutare e si allontanano come se avessero qualcosa da nascondere”.

La fase centrale dell’intervista però è riservata proprio a Ivanisevic: “Non capisco che motivo ci fosse nel dire quelle cose. Se era un modo per spingermi a lavorare, non era quello giusto. Mi ha ferito moltissimo. Non mi sarei mai aspettato che un allenatore mi facesse una cosa del genere e la cosa peggiore è che quello che ha detto non è vero. Non ero in forma perché ero stato infortunato. Non mi ero allenato bene per settimane. Il suo è stato un calcio quando ero già a terra”.

L’ultima gioia di Stefanos

Le dichiarazioni di Tsitsipas arrivano proprio alla viglia del torneo di Montecarlo, l’ultimo importante torneo che il greco ha messo in bacheca nel corso dell’ultimo anno e mezzo. Nel 2024 Stefanos è stato uno dei grandi protagonisti nel torneo sulla terra rossa del Principato battendo anche in semifinale Jannik Sinner in una partita decisa da una controversa chiamata arbitrale che ha sfavorito l’azzurro (un doppio fallo non chiamato che avrebbe dato di fatto il match all’italiano). Poi la netta vittoria in finale con Ruud ma da quel momento, Tsitsipas sembra essere caduto in una fase di lunghissima crisi.