Tuchel ancora scettico su Mauro Icardi

Neymar e Cavani non ci sono ma Mauro Icardi potrebbe non giocare martedì sera in Champions League con il Paris Saint Germain. Chiare le parole di Tuchel: "Dobbiamo aspettare i ritorni di Choupo e Mauro e vedere come si evolve la loro situazione. Non so quanto sia pronto Mauro Icardi, penso che si è allenato senza dolore oggi, ma non gioca da diversi mesi, quindi c'è da valutare".

I campioni di Francia devono affrontare il Galatasaray: "È sempre una sfida per noi trovare soluzioni. Siamo riusciti contro il Real, vedremo. Forse giocheremo con due attaccanti, forse essere con tre. Prenderemo la decisione stasera o domani mattina, presenteremo il nostro piano domani alla riunione mattutina con i giocatori".

SPORTAL.IT | 30-09-2019 20:05