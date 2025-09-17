Juventus, Tudor è una furia contro arbitro e Lega, poi sbotta su Koopmeiners

Il croato accusa la Lega per non aver anticipato la gara con l'Inter e critica Letexier per un rigore negato. Poi la risposta stizzita sull'olandese

Altri 4 gol per la Juventus, ma stavolta non sono bastati per battere il Dortmund e vincere la partita. Nel post-gara di ieri Igor Tudor ha sfogato la sua frustrazione contro l’arbitro francese Letexier e la Lega di A per non aver anticipato ulteriormente la partita contro l’Inter. Poi una considerazione su Koopmeiners, ancora lontano dal calciatore ammirato all’Atalanta.

Juve, altra goleada, ma preoccupa la difesa

La Juventus sta abituando a rimonte e goleade più o meno fruttuose in termini di punti. Se contro l’Inter è passata dal 2-3 al 4-3 vincendo la partita nel recupero, ieri contro il Dortmund è riuscita nell’extratime a evitare il ko, recuperando addirittura due reti di svantaggio nelle battute finali. Se da una parte si ammira una fase offensiva decisamente produttiva, dall’altra inizia a preoccupare la grossa mole di gol subiti: 7 negli ultimi due incontri.

“Se si continua così ogni gara, non si finisce più”, ha commentato Igor Tudor, che ha immediatamente spostato la sua attenzione sui pochi giorni a disposizione per preparare l’esordio in Champions League dopo una gara molto dispendiosa sul piano delle energie fisiche e mentali come è stata quella contro l’Inter.

Tudor bacchetta la Lega di A

“Si è vista una grande difficoltà dal punto di vista energetico nel secondo tempo, contro una squadra fortissima, che tre giorni fa ha disputato una partita facilissima. Non era facile: grande cuore, grande panchina, è un gran segnale”, ha spiegato il tecnico bianconero.

La Lega di A e il calendario del campionato nel mirino di Tudor: “Il vero problema è il perché sia stata giocata la partita con l’Inter sabato, oggi (ieri, ndr) è martedì. Ieri (lunedì, ndr) c’è stata la rifinitura e non potevo fare niente. Nell’intervallo ho visto le facce dei giocatori: erano bianche, sembravano morti. I gol presi sono tutto frutto della stanchezza, Yildiz, ad esempio, per quanto era stanco avrei dovuto toglierlo a fine primo tempo. Accettiamo questo punto, che dopo il 4-2 sembrano tre. Era il massimo che potessimo fare”.

Tudor critica Letexier e difende Koopmeiners

Dalla Lega all’arbitro Letexier che, a dire di Tudor, avrebbe contrastato la corsa della Juventus verso la vittoria: “L’arbitro ci ha danneggiato. Nel primo tempo c’era un rigore per noi. Con quel rigore in più per noi e senza il penalty assegnato a loro, la partita sarebbe potuta terminare 4-2 per noi. Diciamo pure che non era in gran serata”, ha proseguito Tudor.

L’ultimo passaggio di una conferenza al vetriolo ha riguardato Teun Koopmeiners. Impiegato titolare contro l’Inter e contro il Dortmund (sostituito al 24’ della ripresa da Locatelli sul 2-2), l’olandese continua a non convincere nonostante la nuova posizione in campo e la fiducia dell’allenatore.

Alla domanda sui motivi che l’hanno indotto a preferire Koopmeiners ad altri, Tudor ha sbottato: “Non voglio commentare, mi fate sempre le stesse domande. Ci sta che abbia continuità perché per noi è un giocatore importante. Io scelgo chi in questo momento può darmi di più, fa parte del mio lavoro. Poi contro il Verona vedrò chi schierare, io devo pensare anche ai dettagli”.