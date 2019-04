Tudor: "E' una grande opportunità"

Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor alla vigilia della gara di recupero contro la Lazio ha espresso ottimismo: "Andremo a giocare con una squadra in lotta per la Champions, una squadra che gioca un calcio che mi piace. Per noi è importante confermare quanto fatto di buono, avere la voglia di fare gol. Dobbiamo vivere questo recupero come un'opportunità".

Niente da fare per Pussetto: "Ha ancora problemi al ginocchio, non ci sarà con la Lazio ma dovrebbe rientrare a disposizione per la sfida di sabato con il Sassuolo".

SPORTAL.IT | 16-04-2019 17:13