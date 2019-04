Tudor: "Giocando così ci salviamo"

Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor ai microfoni di Sky ha parlato dopo la sconfitta di Bergamo: "Non si è mai contenti quando si perde però io ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo giocato la partita come l'avevamo preparata, con intensità e voglia di fargli male. Loro ci hanno messo in difficoltà come giusto che sia visto che sono una grande squadra. Io sono fiducioso, ho detto ai ragazzi che se giocheremo con questa intensità, con questo approccio salvarsi non è un problema".

"Sapevo sarebbe stato difficile perchè su dieci gare cinque erano molto difficili. Siamo riusciti ad alzare l'intensità di gioco, dobbiamo proseguire così e preparare la gara con l'Inter di sabato".

SPORTAL.IT | 29-04-2019 22:34