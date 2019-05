Tudor, Inter forte e ma l'Udinese è in crescita

“L’Inter è veramente forte, ha campioni veri, esprimono un calcio riconoscibile, ben organizzato. Ma la mia squadra è in crescita dal punto di vista fisico e di intensità anche mentale”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese Igor Tudor nella consueta conferenza stampa della vigilia, presentando l’anticipo di domani sera allo stadio Friuli Dacia Arena contro l’Inter.

A questo punto del campionato, a quattro gare dalla fine, “conta tutto. Contano il calendario e soprattutto come ci presentiamo noi”. L’Inter è attualmente terza in classifica con 62 punti e a un passo dall’obiettivo Champions, mentre l’Udinese è quart’ultima a 33 punti solo 4 in più dell’Empoli terz’ultima. In caso di sconfitta e concomitante vittoria dei toscani per i bianconeri di Tudor la strada verso la salvezza diventerebbe estremamente complicata.

VIRGILIO SPORT | 03-05-2019 14:16