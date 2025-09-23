Tudor promosso, Chivu rimandato: Adani giudica Juve e Inter, dà un consiglio al tecnico nerazzurro e attacca Marotta 

All’opinionista è piaciuto l’atteggiamento dei bianconeri a Verona, mentre il rumeno deve essere più coraggioso nel turnover per rimediare a un mercato deficitario

Igor Tudor promosso, Cristian Chivu rimandato: questi i giudizi di Daniele Adani sui tecnici di Juventus e Inter dopo la 4a giornata di serie A. L’opinionista è anche tornato a criticare il presidente nerazzurro Beppe Marotta, dando all’allenatore un consiglio su come superare i limiti del mercato interista.

Juventus, Adani promuove Tudor a Verona

La Juventus ha frenato a Verona, ma per Daniele Adani i bianconeri sono sulla strada giusta. Questa l’analisi che l’opinionista ha fornito nell’ultima puntata di “Viva El Futbol”, sottolineando i meriti di Igor Tudor: per Adani, la Juve ha sì rischiato ripetutamente di prendere gol contro l’Hellas, ma per un rischio calcolato da parte del suo allenatore. “A me il tentativo piace sempre – ha spiegato l’ex difensore – I tiri del Verona sono tutti arrivati con la Juventus che dominava nella metà campo avversaria, perdeva palla e poi subiva le ripartenze lunghe di Orban. Però la Juve era davvero con veramente otto giocatori su dieci nella metà campo avversaria, in alcuni casi addirittura al limite dell’area avversaria..”.

L’attitudine della Juve

Per Adani, che ha anche definito il rigore fischiato in favore dell’Hellas una decisione presa “da chi non capisce di calcio, Tudor è dunque sulla strada giusta nella costruzione della mentalità della nuova Juventus. “Io mi prendo l’attitudine di una squadra che prova a giocare – ha aggiunto Adani -. Cioè, il non risultato pieno mancato dalla Juve mi preoccupa meno se io faccio di tutto per andarlo a prendere e poi non ci riesco”.

Inter, da Adani altro attacco a Marotta

Quanto all’Inter, invece, Adani ritiene che Cristian Chivu debba essere più coraggioso nell’utilizzare l’intera rosa a sua disposizione. Per l’ex difensore si tratta di una necessità dettata dagli errori del mercato condotto da Beppe Marotta, basato su scelte non condivise dall’allenatore. “Penso che per Chivu sia troppo difficile cambiare modulo e passare al 4-3-3 o al 4-2-3-1 – ha dichiarato Adani – Questa Inter è difficilmente cambiabile, sarebbe stato più facile con un altro mercato…”.

Chivu rimandato: il consiglio di Adani

Quale strada, dunque, può seguire Chivu per cambiare volto all’Inter e renderla più adatta alla sua idea di calcio? Adani consiglia al tecnico rumeno di non cambiare sistema di gioco, ma elevare la qualità alzando la competitività interna attraverso il turnover e l’utilizzo di tutti i giocatori della rosa. “Se cambi gli uomini aumenti la competitività, perdi la prevedibilità e allora è così che si vede il marchio dell’allenatore – il consiglio di Adani -. Secondo me può dare la svolta più lì che sul cambio di sistema”. Ad esempio in attacco l’Inter di oggi non può più avere una coppia fissa di titolari. “Occhio al duo Lautaro–Thuram perché Pio Esposito merita e inoltre c’è Bonny: questo è un esempio. Ma penso anche ad altri giocatori: Luis Henrique è entrato bene e può giocare. Se cambi, alzi il livello dell’attenzione”.