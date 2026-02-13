Tudor, sgambetto a De Zerbi: l’ex Juventus riparte dal Tottenham e ritrova il pomo della discordia Kolo Muani

Niente ritorno in Premier per l'ex Marsiglia, che, invece, potrebbe ricevere una chiamata dalla Serie A in estate. Per il tecnico croato contratto fino a giugno

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Niente ritorno in Inghilterra per Roberto De Zerbi, beffato allo sprint finale da Igor Tudor. Già, il Tottenham ha scelto l’allenatore croato come tecnico ad interim per sostituire l’esonerato Thomas Frank. Continua il momento no per l’ex Marsiglia, che sperava di tornare subito in pista dopo l’addio all’Olympique con figuraccia nel ‘Classique’. Invece, tocca all’ex Juventus.

Tottenham, niente De Zerbi: c’è Tudor

Esonerato a ottobre dalla Juventus, Tudor torna subito in pista. In Inghilterra sono sicuri: Igor è di fatto il nuovo allenatore del Tottenham. La firma è imminente: contratto fino a giugno, poi si vedrà. L’accelerata – inaspettata – nelle ultime ore.

Con tanto di beffa ai danni di De Zerbi. In tanti indicavano l’italiano come l’assoluto favorito a succedere al danese Frank, ma alla fine il club londinese ha spostato il mirino sul sergente di ferro croato. Che eredita una squadra in profonda crisi. Sì, gli Spurs, che in campionato non vincono dal 28 dicembre, sono sedicesimi in Premier League con un margine di soli 5 punti sul West Ham terzultimo in classifica.

Il croato ritrova il pupillo Kolo Muani

Le prime crepe con la Juve sono sorte in estate a causa del mercato. Confermato in panchina dopo il Mondiale per Club (forse senza neanche troppa convinzione dal fresco di nomina Comolli), Tudor aveva espressamente richiesto alla società di trattenere Kolo Muani. Ma, dopo un’estenuante braccio di ferro al risparmio col PSG, alla fine la Signora ha ripiegato sull’oggetto misterioso Openda.

I risultati negativi hanno fatto il resto, portando alla separazione avvenuta nel mese di ottobre dopo una serie di otto partite senza successi. Nella capitale inglese l’allenatore di Spalato ritrova proprio la punta francese, che a gennaio è stata nuovamente trattata dai bianconeri e ancora una volta senza successo. Decisiva è risultata l’opposizione di Frank, che ha detto no all’interruzione anticipata del prestito dal PSG, nonostante il calciatore spingesse per il ritorno a Torino. Da vera leggenda bianconera, però, a inizio gennaio Tudor ha accettato di risolvere il contratto che lo legava alla Juventus fino al 2027 (cosa che invece non ha fatto Thiago Motta), consentendo al club di risparmia circa 10 milioni di euro.

Per De Zerbi futuro in Italia?

L’ex Marsiglia resta fermo ai box, in attesa di una nuova sfida. A questo punto meglio non affrettare i tempi e attendere le occasioni che si presenteranno sicuramente in estate.

Tra le ipotesi anche quella del ritorno in Italia, anche se De Zerbi ha già dimostrato – pure da calciatore – di essere un professionista giramondo. Per l’ex Sassuolo potrebbero aprirsi le porte del Napoli in caso di addio di De Laurentiis a Conte. Ma tra i club da tener d’occhio figura anche la Fiorentina, di recente affidata a Paratici.