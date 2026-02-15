Tumminello salva il Bevenento dal ko interno, Salernitana beffata al 90’, Giugliano vola senza Capuano

Nel girone C di Serie C la capolista rallenta ma mantiene il vantaggio. Pari nel derby campano, mentre il Foggia sprofonda in crisi nera.

Il sabato del girone C di Serie C non cambia gli equilibri in vetta ma regala emozioni e colpi di scena. Il Benevento rallenta dopo cinque vittorie di fila, il Catania non ne approfitta e la Salernitana si fa rimontare nel finale. Sorride invece il Giugliano che senza l’esonerato Eziolino Capuano torna al successo ed è capace di ribaltare il Trapani con un grande secondo tempo. In coda continua il momento nero del Foggia, sempre più in difficoltà.

Tumminello evita il ko: il Benevento resta in vetta

La capolista Benevento impatta 1-1 contro il Latina e mantiene invariato il vantaggio sul secondo posto. A sbloccare la gara è Parigi, sempre più decisivo per gli ospiti, ma nella ripresa ci pensa Marco Tumminello a rimettere tutto in equilibrio. L’attaccante, già a quota otto reti nella gestione Floro Flores, firma il pari che evita un passo falso pesante. Non ne approfitta il Catania, fermato sull’1-1 nel derby contro il Siracusa. Così in testa alla classifica resta tutto invariato, con la capolista che può sorridere nonostante la frenata.

Salernitana beffata al 90’, derby amaro

Al “Simonetta Lamberti” torna il derby tra Cavese e Salernitana dopo 19 anni. I granata passano con Lescano, al quarto gol in meno di un mese, e sembrano in controllo della partita. Nel finale però arriva la doccia fredda: Minaj trova il colpo di testa dell’1-1 al 90’, tra le proteste per un possibile fallo su Molina. Un pareggio che sa di beffa per la squadra di Raffaele, che vede complicarsi il proprio percorso di rilancio.

Giugliano in rimonta, Foggia sempre più giù

Colpo pesante del Giugliano che supera 3-1 il Trapani con un secondo tempo travolgente. Dopo il vantaggio ospite firmato Motoc, i campani ribaltano tutto con Murilo, D’Avino e Baldé, confermando un momento di crescita anche senza Capuano. In coda invece precipita il Foggia, battuto in casa dall’Atalanta U23 e arrivato alla quinta sconfitta consecutiva. Una crisi profonda che alimenta contestazioni e tensioni nell’ambiente rossonero.

I risultati della 27a giornata:

Benevento-Latina 1-1

Parigi (L) al 10’ p.t.; Tumminello (B) al 15’ s.t.

Casarano-Casertana 3-2

Casarotto (Case) al 2’, Grandolfo (Casa) all’8’ p.t.; Celiento (Casa) al 23’, Llano (Case) al 27’, Logoluso (Casa) su rigore al 45’ s.t.

Cavese-Salernitana 1-1

Lescano (S) al 34’ p.t.; Minaj (C) 45’ s.t.

Cosenza-Cerignola 3-0

Moretti al 26’ p.t.; Garritano al 42’, Achour al 53’ s.t.

Giugliano-Trapani 3-1

Motoc (T) al 10′ p.t.; Murilo (G) al 27′, D’Avino (G) al 48′, Balde (G) al 51′ s.t.

Monopoli-Sorrento 1-0

Scipioni al 14’ s.t.

Foggia-Atalanta U23 0-1

Panada al 13’ s.t. Picerno-Crotone 3-1 Bellodi (P) al 10’, Guadagni (P) al 33’, Gomez (C) al 41’ p.t.; Baldassin (P) al 34’ s.t.

Siracusa-Catania 1-1

D’Ausilio (C) al 35’ p.t.; Di Paolo (S) al 3’ s.t.