Herve Renard diventa ct della Tunisia a Mondiali in corso, esonerato Lamouchi dopo la lite: chi è l'allenatore empatico

Il nuovo ct della Tunisia arriva da un esonero: ha portato ai Mondiali l'Arabia Saudita per poi salutare la nazionale. In Qatar è riuscito a battere l'Argentina, autentica impresa

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’altalena delle decisioni si è conclusa con un comunicato che, per quanto annunciato, ha già prodotto i suoi effetti perché la Tunisia ha, da oggi, un nuovo ct. Con il debutto scioccante, dettato da una sconfitta senza appello, è finita l’avventura del commissario tecnico, Sabri Lamouchi finita al centro delle cronache a causa della pesante sconfitta incassata e delle critiche. La pesante sconfitta contro la Svezia nella prima partita del Mondiale 2026 costa il posto, in corsa, alla guida di una nazionale che è apparsa sulle home page, sulle prime pagine e tra i titoli dei telegiornali a causa di una lite attorno a cui è stata ricamata una serie di cause e concause. A prendere il posto dell’ex Inter e Genoa, il francese Hervé Renard, incaricato fino alla fine del torneo.

Chi è Hervé Renard

A darne l’annuncio la Federazione in diretta televisiva nazionale e sui social, attraverso una nota. Secondo i media tunisini, Lamouchi dopo aver incassato quel risultato senza appello, ovvero un 5-1 netto sarebbe anche stato protagonista di una rissa con alcuni giocatori, membri dello staff e tifosi. La Federazione aveva già parlato ieri di esonero, prima di fare un passo indietro.

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Quattro anni fa al Mondiale in Qatar, Renard aveva guidato l’Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l’Argentina, vincitrice della Coppa del Mondo. Eroi per una partita, ma pur sempre eroi. Per il tecnico transalpino, è stata poi la volta della nazionale femminile francese, esperienza chiusa per tornare sulla panchina saudita nell’ottobre 2024. Anche Renard è stato esonerato, ma poco prima dell’inizio di questi Mondiali.

Africa e qualità umana

“Renard arriverà a Monterrey oggi, dove dirigerà il primo allenamento con la squadra”, che si trova in Messico durante questi Mondiali. Secondo l’emittente ufficiale tunisina, il nuovo ct è praticamente operativo: per Renard il subentro a Coppa del Mondo iniziata sarà un tema, ma non è nuovo a simili circostanze . Riguardo a Sabri Lamouchi, in carica da gennaio, “è stata decisa di comune accordo la rescissione del suo contratto”.

Renard ha fatto sette volte la Coppa d’Africa, vincendola con Ghana e Costa d’Avorio. Ha allenato anche in Angola e nel 2018 ha portato il Marocco ai Mondiali, beffato dalla Spagna. Per questi suoi trascorsi spesso è stato abbinato all’Africa, in qualità di profondo conoscitore. Inoltre non è raro imbattersi in ritratti dell’epoca che lo descrivono come un allenatore “empatico”, in grado di trasmettere coinvolgimento e spessore ai giocatori. Uno specialista con una qualità umana importante.

Il comunicato ufficiale

Il testo del comunicato non entra nel merito della presunta lite, di cui è stata riportato dai media tunisini e britannici. “”La Federazione tunisina di calcio annuncia la nomina di Hervé Renard come commissario tecnico della Nazionale fino al termine dei Mondiali 2026. L’allenatore inizierà il proprio incarico a partire dalla serata di oggi, mantenendo le stesse condizioni economiche. L’accordo prevede inoltre l’apertura di una trattativa al termine della partecipazione ai Mondiali, con l’obiettivo di avviare una collaborazione a lungo termine basata su precisi traguardi sportivi. Il nuovo commissario tecnico terrà un incontro con la stampa presso il campo di allenamento, mezz’ora prima dell’inizio della seduta“.

I contrasti e il ruolo del figlio

Complicato sbilanciarsi anche se continuano, anche in questo day after, le indiscrezioni su presunti scontri accesi nel ritiro tunisino subito dopo il fischio finale e anche una volta tornati in hotel. Inoltre, un testimone ha riferito che è scoppiata una rissa tra un tifoso e il figlio di Lamouchi, il cui ruolo nella vicenda non è chiaro.