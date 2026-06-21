Tunisia, Abdi esplode dopo il crollo col Giappone e l’addio ai Mondiali: in tv le lacrime e l’attacco alla Federazione 

Nelle interviste successive al 4-0 subito dai nipponici il veterano si è reso protagonista di un clamoroso sfogo contro i dirigenti e la scelta di esonerare a gennaio il c.t. Trabelsi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non c’è solo la Turchia a vivere un dramma sportivo ai Mondiali: anche la Tunisia è sotto choc dopo il 4-0 col Giappone che è costato l’eliminazione ai nordafricani. Nel post-gara il veterano Ali Abdi è scoppiato in lacrime e s’è lasciato andare a un clamoroso sfogo contro la sua federazione.

Figuraccia Tunisia, le lacrime in tv di Abdì

Le lacrime in tv, accompagnate da un durissimo atto d’accusa nei confronti della Federcalcio della Tunisia: Ali Abdi, veterano della nazionale nordafricana, è stato l’assoluto protagonista nel post-partita del pesante 4-0 rimediato dalla sua nazionale contro il Giappone. Una sconfitta umiliante e dolorosa per la Tunisia, eliminata dopo sole due giornate dei Mondiali 2026, accompagnata da caos e polemiche destinate a lasciare il segno. Soprattutto dopo lo sfogo di Abdi.

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Lo sfogo di Abdi

Il 32enne laterale mancino del Nizza, uno dei giocatori più esperti della Tunisia (48 presenze a partire dal 2021), è scoppiato in lacrime di rabbia e delusione prima di andare all’attacco. “Non abbiamo avuto il tempo di lavorare come una squadra – ha detto Abdi, dopo essersi scusato con i tifosi – invece di correggere i difetti, noi distruggiamo e proviamo a ricostruire ogni volta. Siamo arrivati alla Coppa del Mondo con giocatori che non hanno mai giocato insieme. Quando si forma una squadra che non ha giocato nessuna partita insieme prima dei Mondiali, è normale ottenere questi risultati”.

L’attacco alla federcalcio della Tunisia

Abdi ha poi reso ancora più chiara la sua accusa, tirando in ballo la scelta di esonerare il c.t. delle qualificazioni mondiali Sami Trabelsi dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa nei quarti e di sostituirlo con Sabri Lamouchi, poi a sua volta cacciato dopo il 5-1 all’esordio mondiale con la Svezia e rimpiazzato dal francese Hervé Renard. Con Trabelsi la Tunisia aveva centrato la qualificazione ai Mondiali vincendo 6 gare su 6 senza mai subire gol: ai Mondiali ne ha presi 9 in 180’.

“Quando siamo stati eliminati contro il Mali con le sue stelle eravamo guidati dal tunisino Sami Trabelsi e questo non è piaciuto ad alcuni – ha attaccato Abdi -. Il sistema è stato smantellato invece di correggere gli errori. Se guardate al Giappone, è la stessa squadra dal 2022; noi invece cambiamo tutto ogni torneo, non si può costruire nulla così”.

Nuova umiliazione con l’Olanda?

La Tunisia, in verità, non ha atteso neanche la fine dei Mondiali 2026 per la seconda rivoluzione dell’anno: l’arrivo di Renard non ha prodotto alcun risultato. Anzi, la sensazione è che il tracollo sia stato totale. E all’orizzonte c’è un’altra potenziale delusione: venerdì è in programma l’inutile sfida con la temibile Olanda. La Tunisia l’affronterà senza obiettivi da inseguire, con uno spogliatoio in fermento e un c.t. in carica da soli 5 giorni: le premesse per una nuova umiliazione ci sono tutte.