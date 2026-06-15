La Tunisia cambia ct a Mondiale in corso? Lamouchi, ex Inter, verso l'esonero dopo l'esordio choc contro la Svezia

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Quando ormai nel primo pomeriggio di oggi i rumors hanno incominciato a intensificarsi, è stato abbastanza ovvio che la Tunisia sarebbe diventato un argomento di discussione sui social, complice anche quanto rimbalzato dai media britannici. La nazionale nordafricana, stando a queste indiscrezioni, ha vissuto un incubo Mondiale perdendo con un nettissimo 5-1 contro la Svezia di Gyokeres e Isak. Un risultato così pesante che potrebbe costare la panchina al CT Sabri Lamouchi (vecchia conoscenza della Serie A tra Inter, Parma e Genoa) dalla carriera di ex esemplare e idolo dei tifosi locali fino ai Mondiali americani.

Tunisia, Sabri Lamouchi a rischio esonero

Secondo quel che riferisce il Daily Mail che cita la radio tunisina Mosaique FM, già prima di affrontare il secondo match del gruppo F (domenica 21 giugno contro il Giappone) il ct tunisino potrebbe essere esonerato. ma chi prenderebbe il suo posto, a questo punto e con i Mondiali in corso?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I contrasti e il ruolo del figlio

Complicato sbilanciarsi anche se continuano le indiscrezioni su presunti scontri accesi nel ritiro tunisino subito dopo il fischio finale e anche una volta tornati in hotel. Inoltre, un testimone ha riferito che è scoppiata una rissa tra un tifoso e il figlio di Lamouchi, il cui ruolo nella vicenda non è chiaro.

Il possibile traghettatore a Mondiali in corso

Nelle ultime ore, il giornalista Romain Molina ha affermato con sicurezza che l’esperienza da guida della sua Tunisia sua alla conclusione: “È la fine dell’esperienza di Sabri Lamouchi alla guida della nazionale tunisina”.

Il suo assistente, l’ex stella del Sunderland Wahbi Khazri, potrebbe essere promosso per sostituirlo. Lamouchi ha guidato la Tunisia per appena cinque partite con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, con due gol fatti e undici subiti.