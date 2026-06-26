La squadra di Koeman vince senza affanni per 3-1 e ora affronterà il temibile Marocco, i tunisini escono dai Mondiali con zero punti e dieci gol presi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non c’è stata partita. Nemmeno per un istante. L’ Olanda doveva battere la Tunisia, peggiore squadra del Mondiale, per evitare il Brasile al primo turno, e ci è riuscita senza soffrire. Nessun problema neanche per l’arbitra Katia Garcia: la messicana ha diretto bene senza commettere errori. Erano attesi temporali e tornadi a Kansas City ma l’unico vero fulmine – diluvio a parte – è stato Dumfries: ancora tra i migliori in campo l’ex Inter. In sette minuti l’Olanda, aveva già chiuso la partita contro una Tunisia che aveva mostrato ben poco durante tutto il torneo. Nonostante un breve tentativo di rimonta da parte degli africani, gli uomini di Koeman non hanno lasciato spazio a errori e si sono assicurati la vittoria, conquistando così l’accesso ai sedicesimi di finale, dove affronteranno il Marocco.

Dumfries e Brobbey chiudono subito il match

Un pericoloso cross di Dumfries (imprendibile, per i rimpianti dell’Inter e la gioia di Mourinho) è stato deviato nella propria rete da Skhiri dopo appena due minuti e mezzo di gioco. Meno di cinque minuti dopo, il solito Brobbey, approfittando di un’altra clamorosa disattenzione difensiva tunisina ha battuto Aymen anticipando tutti.

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Diluvio su Kansas City

Dopo l’inizio scoppiettante la partita si è spenta. L’Olanda ha creato costantemente occasioni da gol e solo la scarsa concretezza sotto porta dei centrocampisti di Koeman ha impedito una disfatta nel primo tempo. Il secondo tempo è iniziato senza variazioni di ritmo. L’Olanda ha continuato ad attaccare, mentre la Tunisia si affidava solo alla speranza di un contropiede o a un fulmine avrebbe causato un’interruzione. Nel bel mezzo del diluvio al 54′ su calcio d’angolo, Hannibal Mejbri scodella il pallone al centro dell’area: Mastouri stacca più alto di tutti, anticipa Reijnders e mette la palla molto angolata, dove Verbruggen non può arrivare.

L’Olanda affronterà il Marocco

L’Olanda non aveva intenzione di lasciarsi sfuggire nulla e si è risvegliata dal suo torpore con un gol da manuale su calcio piazzato. Reijnders da calcio d’angolo crossa sul primo palo e van Hecke la spizza quanto basta per spedire la palla in fondo alla rete dando il colpo di grazia alla partita. Reijnders ha poi colpito una traversa che avrebbe arrotondato il punteggio e gli arancioni avrebbero potuto segnare ancora ma si qualificano comunque primi e ora affronteranno il Marocco. La Tunisia saluta il Mondiale a quota zero e con una differenza reti imbarazzante: -10.