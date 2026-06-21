Turchia, Calhanoglu bersaglio dopo il flop Mondiale: la moglie si sfoga. Montella sulla graticola, Yildiz e il retroscena con Spalletti  

La consorte del regista dell’Inter risponde sui social agli attacchi dei tifosi, intanto il c.t. rischia l’esonero e il talento della Juventus riceve la telefonata consolatoria del suo allenatore

È caos per la Turchia dopo il flop ai Mondiali: la moglie di Hakan Calhanoglu, tra giocatori sotto attacco da parte dei media, ha pubblicato sui social un duro sfogo contro i tifosi, mentre Vincenzo Montella è sempre più a rischio esonero. Intanto Kenan Yildiz ha ricevuto la telefonata di Luciano Spalletti, che ha provato a rincuorarlo.

Flop Turchia, Calhanoglu sotto processo

I turchi non perdonano la Turchia. Media e tifosi hanno massacrato i giocatori di Vincenzo Montella dopo la sconfitta contro il Paraguay, la seconda ai Mondiali dopo quella con l’Australia, che è costata l’eliminazione a quella che era considerata la favorita del girone D. Tra i giocatori sotto processo c’è anche Hakan Calhanoglu, preso di mira in tv dall’ex nazionale Nihat Kahveci, che dopo aver attaccato Arda Guler se l’è presa anche col centrocampista dell’Inter: “Arda non dovrebbe assumersi così poche responsabilità – ha detto Kahveci -. Lo stesso vale per Hakan Calhanoglu, che all’Inter fa la differenza. Chi avrebbe dovuto assumersi fare un passo avanti, non l’ha fatto”.

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Lo sfogo della moglie di Calhanoglu

Ancora più dure le accuse a Calhanoglu sui social, dove un vero e proprio uragano di critiche e insulti ha travolto il regista dell’Inter. E a cui ha risposto la moglie Sinem, che sul web si è lasciata andare a uno sfogo contro i tifosi della Turchia. “Come avete dimenticato in fretta… Hakan era il nostro capitano quando ci siamo qualificati ai Mondiali, ed è il nostro capitano anche adesso che siamo stati eliminati – ha scritto la signora Calhanoglu – Il capitano che prendete di mira oggi è lo stesso di cui eravate orgogliosi ieri”.

L’attacco ai tifosi turchi

Ma la moglie di Calha non si è limitata a difendere il marito, anzi ha poi allargato il discorso a tutta la Turchia, difendendo la prestazione della squadra e affermando che nel calcio gli episodi contano. “Il capitano è sempre lo stesso – ha poi concluso – è la vostra prospettiva che è cambiata. Criticare oggi ciò chi ieri hai applaudito dimostra che voi amate il risultato, non il calcio in sé”.

Montella rischia l’esonero

L’arringa social della moglie di Calhanoglu, però, potrebbe non bastare a salvare il c.t. Montella, sotto attacco da parte di critica e tifosi. Il tecnico italiano è passato dall’artefice della rinascita della nazionale turca, in grado di produrre gioco e risultati nelle qualificazioni, a capro espiatorio della catastrofe mondiale. Montella rischia l’esonero, al momento la federcalcio della Turchia ha preso tempo, ma i media non hanno perdonato lo sfogo con cui il tecnico, dopo il k.o. con l’Australia, ha rispedito indietro le critiche dei giornalisti: “Sono più turco di voi…”, aveva detto l’Aeroplanino.

Yildiz e il retroscena con Spalletti

Tra gli “assolti” nel processo alla Turchia, almeno per ora, c’è Kenan Yildiz, che ha dalla sua parte l’attenuante di essere arrivato ai Mondiali da infortunato. Il morale del talento della Juventus è però ovviamente a terra, a rincuorarlo è arrivata la telefonata di Luciano Spalletti: secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico della Juve ha consigliato a Yildiz di staccare la spina una volta terminato il Mondiale e provare a rilassarsi pensando solo alla sua vita privata. Un modo per ricaricare le batterie in vista di una stagione che, nei piani dell’allenatore, dovrà essere quella del riscatto per la Juventus.