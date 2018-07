Turchia e Germania litigano per Ozil

Mesut Ozil ha spaccato in due la Germania. L’addio alla nazionale del calciatore di origine turca ha dato la stura a polemiche di ogni genere. Lo ha fatto con tre comunicati attraverso i quali ha attaccato stampa, sponsor, tifosi e Dfb, la Federazione.

Il presidente del Bayern Bonaco, Uli Hoeness, non è dispiaciuto dalla decisione di Ozil di ritirarsi dalla nazionale, ma l’esatto contrario. “Sono contento che la storia sia finita – ha detto –. Sono anni che gioca da schifo. L’ultimo contrasto lo ha vinto durante i mondiali del 2014 e ora nasconde se stesso e le sue prestazioni di m…. dietro a quella foto con Erdogan”.

L’incontro e la foto con Erdogan, appunto: è quello che gli è stato rinfacciato più volte. Il ministro dello sport turco Mehmet Kasapoglu si è schierato apertamente con il giocatore dell’Arsenal: “Sosteniamo la posizione così dignitosa del nostro fratello Mesut. Lo sosteniamo con tutto il cuore”. Il ministro della giustizia turca Abdulhamit Gul è andato oltre: “Mi congratulo con Mesut che con il ritiro dalla nazionale ha segnato il suo gol più bello e lo ha fatto contro il virus del fanatismo. Che la fortuna sia con te”.

Hoeness, invece, ha poi rincarato la dose: “Nessuno dice che ai Mondiali ha giocato di m…. I 35 milioni di follower che ha sui social, che nel mondo reale non esistono, fanno sembrare giochi bene se gli riesce un passaggio in orizzontale. Lo sviluppo della Germania negli ultimi anni è una catastrofe, dobbiamo tornare a capire che il calcio è solo una questione sportiva. E sportivamente Ozil negli ultimi anni in nazionale non è andato bene”.

Ulrike Demmer, portavoce di Angela Merkel, ha spezzato una lancia a favore dell’atleta. “La cancelliera è molto affezionata a Ozil.E’ un calciatore che ha fatto molto per la nazionale, ha preso una decisione che deve essere rispettata”, ha tenuto a sottolineare. Anche per stemperare gli animi.

