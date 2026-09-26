Turchia-Francia, moviola: l’arbitro e Maignan salvano Zidane, rigore negato e rosso dopo il Var

La prova dell’arbitro Zwayer allo stadio Kocaeli di Izmit in Nations League analizzata al microscopio, il fischietto tedesco ha ammonito cinque giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Luci e ombre nella direzione di Zwayer in Nations League per il debutto di Zidane sulla panchina della Francia. Non tutte le decisioni convincono ed ha avuto bisogno del Var nel finale. Vediamo cosa è successo.

Turchia-Francia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Si nota subito che ci sono parecchie buche nel prato che sembra in pessime condizioni. Al 27′ Koundè viene servito in area e cerca di superare Demiral. Crede di aver conquistato un calcio d’angolo, ma l’arbitro non lo assegna. Al 32′ Resta a terra Yilmaz per un contrasto in area. Per l’arbitro tedesco Zwayer non ci sono gli estremi per un calcio di rigore e il gioco prosegue.. Al 42′ Guler riceve un cartellino giallo per aver lasciato il piede indugiare su Ryana Cherki. Dopo un doppio intervento in avvio Maignan si esalta al 50′ parando un colpo di testa di Yuksek da due passi. Valido al 54′ il gol di Mbappè che nell’occasione si infortuna al ginocchio e poco dopo viene sostituito da Doué.

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Serata super per Maignan

Al 61′ l’arbitro chiama Cherki e Yilmaz, che si stanno scambiando insulti da qualche minuto. Al 68′ giallo per Salih Ozcan per un intervento a gamba tesa sul piede di Adrien Truffert. Al 72′ ammonito Upamecano per un fallo in ritardo su Güler. Al 76′ Güler ruba palla a Upamecano in area e scaglia un tiro potentissimo di sinistro da posizione angolata. Maignan compie un’altra ottima parata!

Il rosso al portiere

All’83’ Doué lancia Barcola a tu per tu con il portiere al limite dell’area. Cakir interviene ma sembra toccare il pallone con la mano fuori dall’area. L’arbitro viene richiamato al Var ed espelle il portiere turco. Al 94′ ammonito Konè per un fallo su Güler e subito dopo anche Lepaul sempre per intervento falloso su Guler. Dopo 8′ di recupero finisce 0-1.

Chi è l’arbitro Zwayer

Arbitro internazionale dal 2012, il 43enne tedesco Zwayer due anni fa ha diretto sette partite di Champions League, compresa la semifinale di ritorno tra Paris Saint-Germain e Arsenal, due partite di Europa League e una di Conference League e la finale di Europa League Tottenham-United, la sua seconda finale di una competizione UEFA come arbitro, dopo aver diretto la finale di Nations League del 2023 tra Croazia e Spagna. Nella passata stagione è stato designato per 5 gare di Champions e 3 di Europa League. Ha arbitrato anche quattro partite di EURO 2024, compresa la semifinale tra Inghilterra e Paesi Bassi.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Kempter e Kimmeyer con Dingert al Var, l’arbitro del match ha ammonito Guler, Upamecano, Ozcan, Konè, Lepaul.