Turchia-Italia, formazioni ufficiali, le scelte di Mancini su Pio Esposito, Raspadori e Tonali

Il ct cambia diversi uomini dopo il ko col Belgio e si affida a Pio, Raspadori e Tonali. L’Italia cerca i primi punti della Nations League contro la Turchia di Montella.

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Dopo il 2-0 incassato contro il Belgio all’Olimpico, l’Italia cerca subito una reazione nella seconda giornata della Nations League. Gli Azzurri affrontano la Turchia di Vincenzo Montella, anch’essa reduce da una sconfitta all’esordio contro la Francia. Roberto Mancini ha deciso di modificare in maniera significativa il proprio undici, anche alla luce del calendario ravvicinato che attende la Nazionale. L’obiettivo è conquistare i primi punti del girone e rilanciare il proprio cammino nella competizione.

Turchia-Italia: le formazioni ufficiali

Sono state ufficializzate le scelte di Roberto Mancini e Vincenzo Montella per la sfida di Bursa. Il CT azzurro punta sul 4-3-3 e cambia diversi interpreti rispetto alla gara contro il Belgio, con Kayode e Bastoni in difesa e Fagioli a centrocampo. In avanti spazio a Raspadori e Pio Esposito, col fratello Sebastiano a completare il tridente. La Turchia risponde con un 3-4-2-1, affidandosi alla qualità di Arda Güler e Can Uzun alle spalle di Yilmaz. Grande assente del match: Kenan Yildiz, ancora alle prese con un infortunio dai tempi di recupero piuttosto lunghi.

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Pio Esposito confermato al centro dell’attacco

La novità più significativa riguarda il reparto offensivo, dove Francesco Pio Esposito viene confermato al centro dell’attacco. Il giovane centravanti aveva già iniziato dal primo minuto contro il Belgio e avrà una nuova occasione per incidere con la maglia azzurra. Ai suoi lati ci saranno Giacomo Raspadori e Sebastiano Esposito, chiamati a garantire maggiore imprevedibilità sulle corsie esterne. Mancini sceglie dunque di puntare ancora su un attacco giovane, con Raspadori chiamato a offrire esperienza e qualità tra le linee. Resta fuori, dunque, Moise Kean penalizzato dall’ultima gara degli azzurri.

Tonali guida il centrocampo, Fagioli e Frattesi completano il reparto

A centrocampo c’è Sandro Tonali, uno dei punti di riferimento dell’Italia di Mancini. Al suo fianco il CT schiera Nicolò Fagioli e Davide Frattesi, affidando al terzetto il compito di dare equilibrio e accompagnare l’azione offensiva. Sono rimasti invece a Coverciano diversi giocatori, tra cui Nicolò Barella, in vista dei prossimi appuntamenti contro Francia e Belgio. La scelta di Mancini conferma quindi un turnover importante, con l’obiettivo di distribuire le energie all’interno di un calendario particolarmente intenso. Stop per Romano, eccessivamente criticato per la prestazione complicata contro il Belgio.

Turchia-Italia, l’obiettivo è ripartire dopo il ko con il Belgio

Per gli Azzurri quella di Bursa rappresenta una partita importante per rimettere in carreggiata il proprio cammino nella Nations League. Italia e Turchia sono entrambe ferme a zero punti, mentre Belgio e Francia hanno già conquistato una vittoria nella prima giornata. Mancini ritrova anche Alessandro Bastoni, assente contro il Belgio, e punta su una formazione profondamente rinnovata per affrontare la squadra di Montella. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45 all’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa, con la sfida trasmessa in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.