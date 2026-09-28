Turchia-Italia, la rivincita di Mancini e il riscatto di Bastoni: Pio Esposito dedica il gol alla nonna

Scorpacciata di gol per gli azzurri e grande risposta al contestato ko con il Belgio. Ecco come hanno vissuto la serata i protagonisti del successo in Nations League.

La vittoria per 4-1 contro la Turchia lascia all’Italia diverse indicazioni positive e anche le parole dei protagonisti aiutano a fotografare il momento della Nazionale. Roberto Mancini si concentra soprattutto sulla prestazione della squadra, sulla reazione della Turchia nella ripresa e sulla gestione delle energie in vista del prossimo appuntamento. Accanto al commissario tecnico hanno parlato anche Pio Esposito, Alessandro Bastoni e Kayode, tre protagonisti con motivi diversi per sorridere. Tra il ritorno al gol di Bastoni, la rete dedicata da Pio alla nonna e l’esordio con gol di Kayode, a Bursa sono arrivate emozioni importanti.

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Mancini: “La squadra ha giocato bene, ora dobbiamo recuperare”

Roberto Mancini parte dalle condizioni del terreno di gioco e dalla reazione della Turchia nella ripresa: “Giocavamo su un campo dove piove da un giorno. Era normale ci fosse una reazione da parte loro”. Il commissario tecnico sottolinea poi la prestazione collettiva degli Azzurri, senza soffermarsi su un singolo giocatore: “Faccio menzione di tutti, hanno fatto una grande partita, Raspadori aveva un problema e lo abbiamo tolto per precauzione”. Mancini evidenzia anche l’atteggiamento mostrato dalla squadra: “La squadra ha giocato bene, alta, ha tenuto palla e ha imbucato”. Ora l’obiettivo è recuperare energie prima di pensare al prossimo impegno: “Dovevamo pensare a questa partita che era difficile, adesso dobbiamo recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa, poi penseremo a Parigi”.

Pio Esposito: “Ci tenevo a fare gol per mia nonna”

Tra i protagonisti più emozionati c’è sicuramente Pio Esposito, autore del quarto gol dell’Italia e bravo a respingere le critiche ricevute. L’attaccante ha voluto dedicare la rete a una persona molto importante: “Ci tengo molto a dedicare il gol a mia nonna che sta passando giornate non facili. Ci tenevo a fare gol per dedicarglielo”. Inevitabile anche il riferimento al fratello, con il quale ha condiviso il campo in Nazionale: “Mi ricordo la prima volta e ho cercato di non caricarlo di altre pressioni, spero se la sia goduta al massimo, speriamo di condividere il campo altre volte”. Pio ha poi parlato dell’atteggiamento con cui l’Italia è scesa in campo: “Avevamo tanta voglia ed entusiasmo, quello che bisogna avere con questa maglia. Nel calcio non va sempre come desideriamo, ma bisogna avere sempre questo atteggiamento. Oggi ci siamo divertiti e penso si sia visto”.

Bastoni: “Abbiamo toccato il punto più basso, serve equilibrio”

Per Alessandro Bastoni la serata ha un significato particolare, perché il difensore è tornato al gol con la maglia azzurra. Il pensiero va inevitabilmente alle difficoltà vissute dalla Nazionale: “Era inevitabile ripensare a quella notte in Bosnia, sarò in debito con tutti gli italiani per i prossimi 4 anni, speriamo di recuperare presto”. Bastoni sottolinea la volontà di reagire: “Ho sempre scelto di uscire a testa alta dalle difficoltà, so cosa valgo, con l’aiuto di tutti i compagni stiamo provando a riportare l’Italia dove merita”. Il difensore chiede però cautela nei giudizi: “Abbiamo toccato il punto più basso, lo sappiamo, siamo un gruppo nuovo, giovane, c’è voglia di rifarci e ripartire”. E aggiunge: “Chiedo solo un po’ di equilibrio e pazienza e se c’è qualcuno da attaccare prendetevela con noi più esperti, ci sono tanti ragazzi bravi e giovani con voglia di rifarsi”.

Bastoni e Kayode, la voglia di ripartire dagli esordienti

Bastoni individua anche nell’aspetto mentale una delle chiavi del nuovo percorso azzurro: “Non è facile in Italia convivere con i social, le chiacchiere esterne, se ne sentono di tutti i colori. Per questo noi esperti ci prendiamo le nostre responsabilità e abbiamo le spalle larghe, i giovani lasciamoli stare che saranno una bella risorsa”. Un concetto condiviso indirettamente anche da Mancini, che sugli esordienti ha spiegato: “Per essere la loro prima partita hanno fatto bene”.

Tra questi c’è Kayode, protagonista di un debutto con gol che difficilmente potrà dimenticare. Il giovane azzurro si è detto emozionato per la serata e ha scherzato anche sul sonno dopo una giornata così speciale: “Stanotte non dormirò, o forse sì perché è meglio riposare”. Una serata che restituisce entusiasmo alla Nazionale, ma che Bastoni invita a vivere con equilibrio: “Le nostre caratteristiche sono queste, siamo giovani, abbiamo qualità, sappiamo soffrire tutti insieme, non bisogna esaltarsi perché anche l’anno scorso abbiamo avuto giornate positive poi sappiamo cosa è successo. Ci vuole equilibrio ma ogni tanto è anche giusto essere felici, sorridere e star su”.