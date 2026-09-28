Sono davvero tanti i tecnici di casa nostra nello sport turco: dal calcio alla pallavolo al basket tra successi, critiche, grandi trionfi e cocenti delusioni.

Italiano? In Turchia va di moda. Soprattutto in panchina. E non stiamo parlando di Vincenzo, o per lo meno non soltanto di lui. Perché tra Istanbul e Ankara, in particolare negli ultimi anni, è diventata un’autentica ossessione. Gli allenatori, quelli di punta almeno, sono tutti accomunati da un dettaglio: la cittadinanza. I più importanti, quelli delle big o delle Nazionali degli sport più in voga sull’una e sull’altra sponda del Bosforo, sono tutti italiani. Solo un caso? Non proprio. Turchia-Italia, il match che assomiglia pericolosamente a uno spareggio per non retrocedere nella B del calcio europeo, non è una partita come le altre per tanti volti noti dello sport. In entrambi i paesi.

Montella, il “turco napoletano” che guida la Nazionale

Non lo è e non può esserlo, ovviamente, per Vincenzo Montella, l’Aeroplanino che dal 2023 siede sulla panchina della Nazionale turca. Nei due anni precedenti aveva guidato, con ottimi risultati, l’Adana Demirspor, al punto da meritarsi la chiamata di una selezione portata, sotto la sua gestione, prima agli Europei e poi ai Mondiali. Per l’ex bomber di Castello di Cisterna, non lontano da Pomigliano d’Arco, l’appellativo di “turco napoletano”, sulla falsariga di un grande successo di Totò, calza proprio a pennello. Con Montella però c’è poco da ridere: sotto la sua guida la Turchia è tornata grande. Anche se il flop agli ultimi Mondiali lo ha messo clamorosamente in discussione.

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Italiano beniamino dei tifosi (e del patron) del Besiktas

Anche Vincenzo Italiano è popolarissimo in Turchia, dove è approdato pochi mesi fa alla guida del Besiktas, una delle tante “grandi di Istanbul” che dettano legge nella locale Super Lig. Un amore a prima vista tra l’ex tecnico di Fiorentina e Bologna e i tifosi bianconeri. Italiano ci ha messo poco a dare un gioco e un’anima al Besiktas, ha rigenerato Vlahovic, sta facendo bene in campionato e in Europa. Al punto che il suo presidente ha ringraziato pubblicamente De Laurentiis per “averlo lasciato andare” dopo averlo quasi ingaggiato all’indomani del divorzio da Conte. A Napoli è approdato Allegri, al Besiktas invece sono allegri grazie a Italiano.

Santarelli campione d’Europa nel volley…contro l’Italia

Dal calcio al volley. Sono davvero tanti gli allenatori italiani in Turchia, a cominciare dal CT campione d’Europa (e di VNL) con la Nazionale: Daniele Santarelli. Il “mago di Foligno”, che guida anche il Conegliano, è passato in poche settimane dalle stalle alle stelle: prima lo accusavano di perdere apposta contro l’Italia, dove giocava la moglie Moki De Gennaro, dopo il 3-2 nella finale degli Europei lo hanno portato in trionfo. Anzi, qualcuno l’ha criticato in Italia per presunto eccesso d’esultanza. Un ex CT azzurro, Davide Mazzanti, guida lo Yollari, altro team della Sultanlarligi. Dove ci sono anche Stefano Lavarini (Fenerbahce), Lorenzo Micelli (Besiktas), Giulio Bregoli (Eczacibasi), solo per citarne alcuni.

La rinascita di Pozzecco, dall’azzurro Italia al Galatasaray

Un altro “personaggione” che s’è accasato in Turchia è un volto arcinoto del basket, Gianmarco Pozzecco, che dopo aver guidato la Nazionale azzurra – con alterne fortune e soprattutto tra costanti critiche – è approdato al Galatasaray. Dove ci ha messo poco ad ambientarsi: qualche giorno fa ha definito quello turco “il campionato più competitivo d’Europa”. A Istanbul il Poz ha voltato pagina e pare aver subito convinto dirigenti e tifosi di un club esigente anche sotto canestro come il Galatasaray. Del resto, da quelle parti per gli allenatori italiani hanno una vera e propria predilezione.