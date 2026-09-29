Turchia-Italia, moviola: due brividi tra rigori e gol negati, cosa ha urlato Mancini a Cambiaghi

La prova dell’arbitro Oliver all’Ataturk Spor Kompleksi di Bursa in Nations League analizzata ai raggi X, il fischietto inglese ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova convincente di Oliver in Nations League, se ha avuto bisogno del Var per annullare il secondo gol dei belgi, è stato bravissimo a cogliere la simulazione di Yilmaz lanciato a rete poco prima. Vediamo cosa è successo a Bursa.

Turchia-Italia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Valido al 9′ il gol di Bastoni che apre il match così come lo spettacolare raddoppio di Frattesi con il tap in al termine di un’azione manovrata tutta di prima. Al 27′ arriva il tris a firma di Kayode. Primo giallo al 38′, è per Uzun che ferma irregolarmente la progressione di Kayode. Al 47′ Yilmaz riapre la gara, gol regolare ma al 50′ arriva il 4-1 siglato da Pio Esposito.

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Il gol annullato

Al 54′ ammonito Yilmaz che, lanciato a rete, simula in area sull’uscita di Donnarumma. Al 56′ lo stesso Yilmaz segna ancora ma Oliver cancella tutto per il fuorigioco attivo di Aydin che disturba Donnarumma, segnalato dal Var. Roberto Mancini non gradisce però l’atteggiamento difensivo e la pigrizia nei ripiegamenti dimostrata dalla squadra nell’occasione.

La rabbia di Mancini

Nell’azione successiva, infatti, si è infuriato con Nicolò Cambiaghi. Poco dopo la segnalazione dell’offside, le telecamere a bordo campo hanno pizzicato il CT azzurro visibilmente imbufalito nei confronti del giocatore del Bologna mentre mimava chiaramente il gesto dei tre minuti con le dita e i labiali inequivocabili: “Cambiaghi, ti do 3 minuti!”. Al 59′ pesunto tocco di mano di Ruggeri sul cross di Celik, ma per Oliver è tutto regolare. Si gioca. Al 72′ giallo a Kabak per un fallo su Frattesi. Dopo il recupero finisce 1-4.

Chi è l’arbitro Oliver

Il direttore di gara inglese ha battuto un primato ai recenti Mondiali, Oliver è diventato l’arbitro inglese con più presenze nella storia della competizione: 7 partite dirette, superando Howard Webb e Arthur Ellis, entrambi fermi a 6. Da 8 anni anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, Michael Oliver è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 36 gare in carriera ed è stato protagonista anche nella coppa del mondo per club della passata stagione. Aveva debuttato ai Mondiali in Olanda-Svezia.

I precedenti con le italiane

Con lui l’Italia non ha mai vinto nei due precedenti nonostante abbia affrontato squadre non blasonate. Nel 2013 per le qualificazioni ai Mondiali brasiliani finì 2-2 in casa con l’Armenia e nel maggio 2014 in amichevole, sempre in casa, con la Repubblica d’Irlanda finì 0-0. Anche il bilancio con i club non è esaltante 18 partite con squadre italiane: 8 vittorie di squadre italiane, 4 pareggi e 6 sconfitte (tra cui appunto il 3-0 del Real sulla Juve in Champions) spesso condite da polemiche.

I precedenti tra le due nazionali

Azzurri imbattuti nei precedenti che parlano di 4 pareggi e 9 successi per l’Italia.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring con England IV uomo, Attwell al Var e Donohue all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Uzun, Kabak.