Turchia-Italia nasce sotto una cattiva stella: scelto un arbitro che sarebbe stato meglio evitare

Lunedì sera a dirigere la gara di Nations League sarà l'inglese Oliver, quello del bidone al posto del cuore per Buffon: con lui azzurri mai vincenti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ già quasi uno spareggio Turchia-Italia, gara della seconda giornata di Nations League in programma lunedì sera: sia gli azzurri di Mancini che la nazionale di Montella hanno perso al debutto e la Francia sembra troppo più forte per sperare nel primo posto nel girone ma il match dell’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa (ore 20.45 italiane) non nasce sotto una buona stella. La designazione da parte di Rosetti dell’arbitro inglese Oliver non sembra infatti beneaugurante.

La squadra arbitrale per Turchia-Italia

Michael Oliver sarà coadiuvato da Burt e Mainwaring con England IV uomo, Attwell al Var e Donohue all’Avar ed è una vecchia – e non proprio gradita – conoscenza del calcio italiano. Per referenze chiedere a Buffon, il cui sfogo nel 2018 è rimasto leggendario, anche se il fischietto inglese gode di grossa stima a livello internazionale.

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Chi è l’arbitro Michael Oliver

Il direttore di gara inglese ha battuto un primato ai recenti Mondiali inglesi, con 6 presenze, un record che gli consente di raggiungere Arthur Ellis e Howard Webb come arbitri inglesi con il maggior numero di partite dirette nella storia della competizione. Da 8 anni anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, Michael Oliver è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 36 gare in carriera ed è stato protagonista anche nella coppa del mondo per club della passata stagione. Aveva debuttato ai Mondiali in Olanda-Svezia.

I precedenti con le italiane

Con lui l’Italia non ha mai vinto nei due precedenti nonostante abbia affrontato squadre non blasonate. Nel 2013 per le qualificazioni ai Mondiali brasiliani finì 2-2 in casa con l’Armenia e nel maggio 2014 in amichevole, sempre in casa, con la Repubblica d’Irlanda finì 0-0. Anche il bilancio con i club non è esaltante 18 partite con squadre italiane: 8 vittorie di squadre italiane, 4 pareggi e 6 sconfitte (tra cui appunto il 3-0 del Real sulla Juve in Champions) spesso condite da polemiche.