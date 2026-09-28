Gli Azzurri cercano riscatto a Bursa dopo il ko con il Belgio: Mancini prepara diversi cambi nell’undici iniziale

Il tempo per metabolizzare la sconfitta contro il Belgio è già terminato. L’Italia di Mancini torna in campo e lo fa con la necessità di cambiare passo, ma soprattutto di raccogliere i primi punti della sua Nations League. Questa sera gli Azzurri saranno di scena a Bursa contro la Turchia di Montella, altra formazione partita con il piede sbagliato nella competizione dopo il ko rimediato contro la Francia. Il 2-0 subito all’Olimpico ha lasciato più di qualche interrogativo sul nuovo corso azzurro. Mancini, alla prima partita della sua seconda esperienza sulla panchina della Nazionale, non ha ricevuto le risposte sperate e prepara così una vera e propria rivoluzione nell’undici iniziale. Potrebbero essere addirittura otto i cambi rispetto alla squadra vista contro il Belgio, con novità praticamente in ogni reparto. La posta in palio, nonostante si tratti soltanto della seconda giornata, comincia già ad avere un peso importante.

Turchia-Italia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Turchia-Italia si giocherà questa sera, lunedì 28 settembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 a Bursa. La gara sarà trasmessa in chiaro e in diretta tv su Rai 1, permettendo quindi di seguire gratuitamente il secondo appuntamento degli Azzurri in questa edizione della Nations League. Per chi preferisce seguire la sfida in streaming sarà invece disponibile RaiPlay, accessibile tramite sito ufficiale e applicazione da smartphone, tablet, smart TV e altri dispositivi compatibili. Anche la visione online sarà gratuita.

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Partita: Turchia-Italia

Turchia-Italia Competizione: UEFA Nations League

UEFA Nations League Data: lunedì 28 settembre

lunedì 28 settembre Orario: 20:45

20:45 Diretta TV: Rai 1

Rai 1 Diretta streaming: RaiPlay

Come ci arrivano le squadre

L’avvio dell’Italia è stato tutt’altro che incoraggiante. Il ritorno di Mancini sulla panchina azzurra è coinciso con il 2-0 incassato all’Olimpico contro il Belgio, capace di colpire con Godts e Lukebakio e di mettere immediatamente in evidenza le difficoltà della Nazionale. Una prestazione che ha spinto il ct a valutare numerose modifiche già per il secondo impegno. La gestione delle energie avrà un peso importante anche considerando il calendario particolarmente fitto. Mancini ha infatti scelto di lasciare a Coverciano dieci calciatori: Pessina, Ahanor, Coppola, Mancini, Kouadio, Barella, Ricci, Inacio, Maldini e Ali Zoma non hanno preso parte alla trasferta turca e lavoreranno in vista dei prossimi appuntamenti. Fuori dai giochi anche Zaniolo, che ha lasciato il ritiro azzurro.

La necessità di muovere la classifica riguarda però anche la Turchia. La formazione guidata da Montella ha aperto il proprio cammino con una sconfitta contro la Francia e si presenta quindi all’appuntamento di Bursa nella stessa situazione degli Azzurri. Due squadre ancora ferme a zero punti e che, proprio per questo, non possono permettersi di lasciare ulteriore terreno alle proprie avversarie. Per l’Italia quella in Turchia rappresenta inoltre soltanto la seconda tappa di un ciclo particolarmente impegnativo. Il 2 ottobre gli uomini di Mancini voleranno a Saint-Denis per affrontare la Francia, mentre tre giorni più tardi sarà nuovamente la Turchia l’avversaria degli Azzurri, questa volta al Dall’Ara di Bologna.

Le probabili formazioni

Mancini sembra intenzionato a cambiare profondamente l’Italia vista contro il Belgio, pur senza abbandonare il 4-3-3. Una delle poche certezze resta Donnarumma tra i pali, mentre davanti al capitano azzurro il reparto verrà quasi completamente ridisegnato. Kayode si prepara al possibile debutto con la Nazionale sulla corsia destra, con Scalvini e il rientrante Bastoni al centro. Sulla sinistra resta aperto il ballottaggio tra Ruggeri e Calafiori, con il primo leggermente favorito.

Rotazioni anche in mezzo al campo. Tonali dovrebbe rappresentare il punto fermo del reparto, affiancato da Frattesi e Fagioli, entrambi candidati a partire dal primo minuto. Le novità più interessanti riguardano però l’attacco. Scamacca è in vantaggio su Pio Esposito per occupare il centro del tridente, mentre Raspadori dovrebbe partire sulla destra. Sul versante opposto Cambiaghi è favorito per completare il reparto offensivo, anche se le alternative a disposizione di Mancini non mancano.

Montella dovrebbe invece affidarsi al 3-4-2-1. Davanti a Bayindir spazio al terzetto formato da Celik, Demiral e Bardakci. Aydin e Kadioglu agiranno sulle corsie, con Ozcan e Yuksek in mezzo al campo. Qualità alle spalle dell’unica punta Yilmaz, dove dovrebbero trovare posto Arda Guler e Uzun.