Turchia: Montella esonerato dopo il disastro in Nations League, aveva rinnovato appena l'anno scorso, percepirà un indennizzo

Il tecnico italiano paga le quattro sconfitte in Europa League e i deludenti Mondiali, su 40 partite ufficiali ne aveva vinte 21, pareggiate 5 e perse 19

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Game over per Vincenzo Montella. La decisione era nell’aria ed è stata presa oggi. In seguito alla debacle ai Mondiali e alle quattro sconfitte nelle quattro partite di Nations League, la nazionale turca ha deciso di separarsi dal commissario tecnico. L’allenatore, che percepisce uno stipendio di 183.000 euro al mese, percepirà un indennizzo pari a cinque mesi di stipendio. Lo scrive il portale turco Milliyet.

La decisione della Turchia

Dopo la sconfitta per 3-1 subita nell’ultima partita contro l’Italia, il bilancio di 0 vittorie su 4 partite nel girone ha fatto infuriare i vertici della Federazione calcistica turca. Il presidente İbrahim Hacıosmanoğlu e la dirigenza, che fino ad ora avevano sempre sostenuto l’allenatore italiano , hanno deciso di interrompere il rapporto di lavoro con lui. Vincenzo Montella, il cui contratto era stato rinnovato solo l’anno scorso e che aveva firmato un accordo fino alla fine degli Europei del 2028, guadagnava, secondo quanto riportato, 2,2 milioni di euro all’anno , ovvero 183.000 euro al mese.

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Un bilancio deludente

La Turchia ha perso 1-0 in casa contro la Francia, 4-1 in casa contro l’Italia, 3-0 in trasferta contro il Belgio e infine 3-1 in trasferta contro l’Italia. In queste quattro partite, le Stelle della Mezzaluna hanno segnato solo 2 gol subendone 11. I risultati deludenti della nazionale non si sono limitati alla Nations League. La Turchia ha perso sei delle ultime sette partite, con l’unica vittoria in questo periodo ottenuta contro gli Stati Uniti per 3-2. Le Stelle della Mezzaluna avevano già perso 2-0 contro l’Australia e 1-0 contro il Paraguay ai Mondiali. Con queste quattro sconfitte in Nations League, la Turchia ha subito quattro sconfitte consecutive per la prima volta dalla stagione 1987-1988. Montella, che ha allenato la nazionale in 40 partite ufficiali e amichevoli, ne ha vinte 21, perse 14 e pareggiate 5.

La rabbia dei tifosi

In seguito ai risultati, le critiche contro Montella si erano intensificate. I tifosi turchi, durante la trasferta contro l’Italia, hanno intonato cori di “dimissioni di Montella” dopo il primo gol degli azzrurri. Il commissario tecnico italiano aveva già affrontato reazioni simili da parte dei tifosi durante la prima partita contro l’Italia in Turchia e la trasferta contro il Belgio.