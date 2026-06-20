Turchia-Paraguay: espulsione storica per Almiron, Montella già eliminato, flop Yildiz

I sudamericani si impongono per 1-0 grazie a un gol dopo soli 2 minuti, i turchi in superiorità numerica per tutta la ripresa non riescono a rimontare

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Se fosse servita un’altra prova sui Mondiali maledetti per gli italiani eccola fornita croccante già dopo due giornate: Montella è già stato eliminato aritmeticamente con la sua Turchia, sconfitta per 1-0 dal Paraguay in una gara che passerà alla storia perchè è stata applicata per la prima volta una delle nuove regole approvate dalla FIFA per il torneo.

Si mette le mani davanti alla bocca: espulso

L’episodio clamoroso nel recupero del primo tempo: Miguel Almirón è stato espulso con un cartellino rosso diretto per aver rivolto la parola a Mert Müldür, un avversario turco , portandosi la mano alla bocca in modo che nessuno potesse sentire cosa stesse dicendo. L’arbitro salvadoregno Iván Barton è stato chiamato al VAR dal qatariota Khamis Mohammed Al Marri e, dopo aver rivisto l’azione, non ha avuto dubbi ed ha estratto il rosso per il calciatore paraguaiano dell’Atlanta United, come spiegato in maniera fin troppo plateale col microfono dall’arbitro centroamericano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Questa regola è stata introdotta dalla FIFA prima dei Mondiali, in seguito all’enorme polemica scoppiata durante la partita di Champions League tra Benfica e Real Madrid, quando l’argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, ha affrontato Vinicius, coprendosi la bocca affinché le sue parole non venissero rilevate dal VAR o in altro modo. Il giocatore del Real Madrid ha sempre sostenuto che l’avversario lo avesse insultato con epiteti razzisti, e il giocatore del Benfica ha ricevuto una squalifica di due giornate. Miguel Almirón in Turchia-Paraguay ha sperimentato per la prima volta la “regola Vinicius”.

Si era sull’1-0 per il Paraguay, grazie al gol lampo di Galarza frutto di un ottimo approccio iniziale del Paraguay: una pressione aggressiva e asfissiante che è culminata in un errore difensivo, di cui Galarza ha approfittato con un sinistto potente che ha portato la sua squadra in vantaggio dopo soli due minuti. La reazione turca si esaurisce in una conclusione di Akgün, il cui tiro ha colpito la traversa e il palo, su assist da punizione al 35′ di Calhanoglu. Prima del riposo una maxirissa dopo un brutto fallo su Patty e durante l’alterco Miguel Almirón viene espulso come detto. Vani i tentativi del giocatore di spiegare che non si trattava di una frase nascosta.

Yildiz non brilla

Nella ripresa, la superiorità numerica però non si è fatta sentire, con la Turchia in difficoltà a scardinare la difesa paraguaiana e l’unico modo per avvicinarsi al gol è stato con tiri dalla lunga distanza. Enciso ha avuto invece l’occasione di raddoppiare il vantaggio al 60′, ma ha sprecato una chiara opportunità. I minuti scorrevano inesorabilmente e i turchi non vedevano la luce in fondo al tunnel senza trovare spunti vincenti da parte di un deludente Yildiz. Brividi nel finale, all’89’ prima un’occasione per Gill e poi per Guler.

Anche il disperato tentativo di Demiral al 97′ si è rivelato inutile. Il Paraguay ha resistito in dieci uomini, conquistando i tre punti, mentre la Turchia, che resta a zero punti dopo il ko con l’Australia, affronterà gli Stati Uniti sapendo di essere già eliminata. Anche se dovesse travolgere gli Stati Uniti, già qualificati, nella terza partita, le sconfitte contro Australia e Paraguay la metterebbero in svantaggio in caso di parità a tre punti, dato che la FIFA ha modificato i criteri per questo Mondiale, dando priorità agli scontri diretti. La Turchia non può nemmeno arrivare terza, quindi è già eliminata.

L’amarezza di Montella

Sconsolato a fine gara il ct italiano: “Sono molto, molto triste. C’erano grandi aspettative per la nostra nazione. Anche noi avevamo grandi aspettative. Sono molto dispiaciuto anche per la Federazione calcistica turca; so quanto duramente lavorano. So quanto duramente lavorano i giocatori. Sono nel mondo del calcio da 35 anni, normalmente una cosa del genere capita una volta ogni 50 anni, ma a noi è successo in due partite! Ci sono stati 65 tiri in due partite! Per non parlare del possesso palla. Il destino non era dalla nostra parte. Ho detto ai miei giocatori di non scoraggiarsi. Come si dice, a volte non c’è niente al di là del destino. Valuto sempre la percentuale di impegno e ambizione dei nostri giocatori. Osservo il loro spirito in campo. Tutti hanno dimostrato un’ambizione incredibile. Hanno lottato fino alla fine in entrambe le partite. Li sosterrò fino alla fine. Nessuno si è risparmiato, tutti hanno lavorato e lottato duramente. Purtroppo, non è andata come sperato…”.

Calhanoglu dice addio ai Mondiali

Amareggiato anche Calhanoglu: “Trovare le parole giuste in questo momento è difficile, davvero difficile. Siamo arrivati ​​fin qui. Abbiamo provato di tutto in due partite. Tiriamo, non funziona; ci riproviamo, non funziona; è solo sfortuna. Hanno segnato al primo tiro. Siamo una squadra giovane, parteciperemo a molti altri tornei. Forse questa è la mia ultima Coppa del Mondo. Eravamo tutti tristi, devastati. Ci abbiamo provato, ma non ha funzionato. È stata un’esperienza formativa per tutti”. Intanto sul web esplode la rabbia dei tifosi: in migliaia ne chiedono le dimissioni e il suo futuro appare segnato.