Turchia, per sostituire il ct Montella ci sono sei candidati, c’è anche Deschamps

La Federcalcio turca valuta profili nazionali e internazionali. Deschamps e Nagelsmann sono tra i nomi più prestigiosi, ma Arda Turan resta una pista complicata.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Turchia volta pagina dopo la separazione da Vincenzo Montella e si prepara a scegliere il nuovo commissario tecnico della nazionale. La Federcalcio turca (TFF) è chiamata a individuare un profilo capace di rilanciare la squadra dopo le delusioni degli ultimi mesi, tra cui l’eliminazione nella fase a gironi dei Mondiali 2026 e la serie negativa in Nations League. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Hurriyet, sul tavolo ci sono sei possibili candidati, tra allenatori locali e nomi di primo piano del panorama internazionale. La lista comprende tecnici con esperienze e ambizioni differenti, dai profili emergenti del calcio turco a figure abituate a gestire palcoscenici di altissimo livello. Tra questi spiccano Didier Deschamps e Julian Nagelsmann, considerati opzioni particolarmente ambiziose per guidare la nazionale della Mezzaluna.

Deschamps e Nagelsmann, due profili di primo piano

Tra i nomi stranieri indicati da Hurriyet figurano Didier Deschamps e Julian Nagelsmann, due allenatori con una solida esperienza ai massimi livelli del calcio internazionale. Il tecnico francese ha guidato la nazionale del suo Paese per diversi anni, conquistando il Mondiale del 2018 e raggiungendo la finale nel 2022. Nagelsmann, invece, ha diretto la Germania, costruendo un percorso importante anche grazie alle esperienze maturate alla guida di club di alto livello. Entrambi rappresenterebbero scelte di grande prestigio per la TFF, intenzionata a individuare una guida tecnica in grado di ricompattare l’ambiente e restituire entusiasmo ai tifosi. Secondo il quotidiano turco, la federazione vorrebbe puntare su un allenatore riconosciuto a livello internazionale, capace di ottenere consenso e riportare la nazionale al centro delle aspettative del Paese.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vitor Pereira completa la lista dei candidati stranieri

Il terzo nome internazionale riportato da Hurriyet è quello di Vitor Pereira, allenatore portoghese che ha già lavorato in Turchia alla guida del Fenerbahçe in due periodi distinti. La sua conoscenza del calcio locale potrebbe rappresentare un elemento utile in un’eventuale trattativa, soprattutto in una fase in cui la federazione deve individuare rapidamente una nuova guida. Rispetto a Deschamps e Nagelsmann, Pereira presenta un percorso differente, caratterizzato soprattutto dalle esperienze maturate a livello di club. La sua candidatura si inserisce in una rosa che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe consentire alla TFF di valutare soluzioni diverse per esperienza, stile di gioco e capacità di gestione del gruppo. Al momento, tuttavia, non risultano indicazioni ufficiali su un accordo imminente o su una scelta definitiva da parte della federazione.

Arda Turan in cima alle preferenze, ma la pista è complicata

Tra i tecnici turchi, Arda Turan è indicato come uno dei principali candidati alla successione di Montella. L’ex centrocampista, che ha vestito anche le maglie di Atletico Madrid e Barcellona durante la carriera da calciatore, sta costruendo il proprio percorso in panchina alla guida dello Shakhtar Donetsk. Secondo quanto riferito da Hurriyet, Turan sarebbe però poco incline, almeno per il momento, ad accettare l’incarico in nazionale. Il suo obiettivo sarebbe proseguire la crescita nel calcio di club, con l’ambizione di allenare in futuro in campionati prestigiosi come quelli di Spagna, Italia e Inghilterra. La sua disponibilità rappresenta quindi uno dei nodi principali nella scelta del nuovo ct, perché la TFF potrebbe essere costretta a orientarsi verso alternative qualora il tecnico decidesse di continuare la propria esperienza in Ucraina.

Şenol Güneş e Fatih Tekke tra le alternative turche

Gli altri nomi locali citati dal quotidiano sono Senol Guneş e Fatih Tekke, entrambi considerati possibili alternative per la panchina della nazionale. Gunes vanta una lunga esperienza nel calcio turco e ha già guidato la selezione nazionale, mentre Tekke è un profilo più giovane che ha maturato esperienza alla guida di squadre di club. Nell’articolo viene menzionato anche Fatih Terim, ma la sua candidatura appare meno concreta: secondo la ricostruzione del quotidiano, il presidente della federazione Ibrahim Hacıosmanoglu non sarebbe favorevole al suo ritorno dopo alcune critiche rivolte alla nazionale durante i Mondiali del 2026. La TFF dovrà quindi valutare con attenzione le diverse opzioni prima di prendere una decisione. Per il momento, la federazione non ha ancora annunciato il nome del successore di Montella e la scelta resta aperta. Nel lungo elenco, intanto, non compare il nome di Antonio Conte, in passato già accostato alla selezione ottomana.