Turchia, scandalo scommesse: in carcere 7 arbitri e il presidente di un club, più di mille giocatori coinvolti

In manette il numero 1 dell'Eyüpspor, sospettato di aver alterato il risultato di una partita: sospesi i campionati di terza e quarta serie, coinvolti anche 27 calciatori della Superlig

Un vero e proprio uragano si sta abbattendo in queste ore sul calcio turco: si tratta di un’indagine a proposito del coinvolgimento di arbitri professionisti in un giro legato alle scommesse clandestine sul calcio.

Turchia, calcio nel caos

Sono 8 le persone finite in carcere nell’ambito di questa inchiesta condotta dalla Procura di Istanbul. I magistrati hanno confermato la convalida dell’arresto del presidente del club Eyupspor, Murat Ozkaya, e di 7 direttori di gara. Agli altri 11 fermati il 7 novembre sono stati concessi gli arresti domiciliari. La federazione ha dichiarato venerdì di aver deciso di imporre sanzioni da otto a dodici mesi ai 149 arbitri e assistenti coinvolti, mentre sono in corso le indagini nei confronti di altri tre.

Arbitri che scommettono

Il procedimento era partito lo scorso 27 ottobre da una denuncia del presidente della Federcalcio turca, Ibrahim Haciosmanoglu, che ha comunicato alla procura e alla stampa i risultati di un’indagine interna alla stessa federazione secondo cui “371 arbitri hanno conti aperti su piattaforme di scommesse” e “152 di questi sono da considerare scommettitori attivi”. Gli arrestati in questa prima fase delle indagini sono stati ritenuti colpevoli di “condotta non conforme al ruolo”, ma soprattutto di aver “influenzato e speculato sui risultati delle competizioni”. Una piaga, quella delle scommesse, che non accenna ad allentare la sua morsa sul mondo dello sport, evidentemente.

La denuncia della Federcalcio turca

Haciosmanoglu aveva affermato che 10 arbitri avevano piazzato scommesse su oltre 10.000 partite ciascuno nell’arco di cinque anni, mentre alcuni hanno fatto una sola scommessa. Un arbitro avrebbe scommesso sulla bellezza di 18.227 partite. Ma la cosa potrebbe non finire qui: i nomi di ben 1,024 calciatori dei quattro campionati professionistici e semiprofessionistici turchi sono stati comunicati alla commissione disciplinare della Federcalcio di Ankara. I giocatori saranno ascoltati nell’ambito dello scandalo scommesse che sta facendo tremare il calcio turco.

Ci sono anche 27 giocatori di Superlig

Tra questi figurano 27 calciatori della massima serie, la Superlig, tutti accusati di aver scommesso su partite speculando e, in alcuni casi, interferendo sui risultati del campo. Sono professionisti di Besiktas, Alanyaspor, Caykur Rizespor, Galatasaray, Gaziantep FK, Goztepe, Antalyaspor, Eyupspor, Kasmpasa, Fatih Karagumruk, Samsunspor, Trabzonspor, Konyaspor e Kayserispor. La Federcalcio ha annunciato la sospensione per 3 settimane dei campionati di terza e quarta serie. La sensazione è che questa sia soltanto l’anteprima di un ciclone ben più potente.