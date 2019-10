Turnover e arbitro, tifosi napoletani furiosi sul web

Il Napoli manca l’occasione di avvicinarsi alle prime della classe, si fa fermare dalla Spal e resta a debita distanza da Juventus e Inter. Sul web si scatena la rabbia dei tifosi partenopei, che mettono nel mirino le scelte di Ancelotti, alcuni calciatori protagonisti di prestazioni non all’altezza e anche l’arbitro La Penna.

Il gioco – Le prime critiche arrivano per la qualità del gioco del Napoli: “Mi chiedo sempre come abbia fatto Ancelotti a distruggere dei meccanismi che si ripetevano quasi a memoria. Com’è stato possibile?”, si domanda Gennaro. “Troppi giocatori fuori ruolo, normale che manchi quell’identità di squadra che è il presupposto necessario per vincere”, osserva Ciro.

Il turnover – A inizio gara, del resto, erano stati parecchi a bacchettare le rotazioni di Ancelotti, anche se a Ferrara gli stravolgimenti non sono stati massicci come in altre circostanze. “È necessario a ottobre stravolgere ogni volta schieramenti e uomini? Meret, Fabian e Callejon in panchina è un azzardo clamoroso”, scrive Vincenzo. “Senza Fabian la squadra non gira e poi Meret è in forma strepitosa, perché non schierarlo?”, insiste Ciro.

Elmas – Schierato a destra in sostituzione di Callejon, il macedone non brilla e finisce nel mirino dei tifosi sul web. “Sulla destra è sprecato, perché Ancelotti lo ha schierato in quella posizione?”, chiede Salvatore mentre Frankie consiglia il tecnico: “Uno come Elmas deve giocare sempre al centro”. “Il nuovo Hamsik è in Cina o sta giocando?”, ironizza Marco. “Schierato fuori ruolo, cosa deve fare?”, spezza una lancia in suo favore Enrico.

Ospina – Critiche feroci all’intervallo a indirizzo di Ospina, soprattutto in relazione alle ultime straordinarie prestazioni di Meret. “Ma cosa gli è successo?”, chiede un tifoso che per la verità utilizza un’espressione un po’ più colorita. “Non dà minimamente sicurezza al reparto”, incalza Marco. “Serviva solo per l’acquisto di James, ora è solo un peso sul nostro stomaco”, la considerazione impietosa di Giuseppe. Dopo il miracolo a inizio ripresa i giudizi cambiano: “Ha fatto un miracolo”, osserva Pasquale.

L’arbitro – C’è spazio ovviamente anche per le polemiche sulla direzione di gara. “Che arbitro è questo?”, si chiede Francesco dopo l’annullamento del rigore per tocco di mano di Vicari. “Era rigore sacrosanto”, la certezza di Anna mentre Bruno ammette candidamente: “Io su questa nuova nuova regola non ci ho capito ancora nulla”. Umberto dal canto suo recrimina: “La Spal protesta con tutti i calciatori… Il Napoli osserva e sta zitto… Complimenti”.

SPORTEVAI | 27-10-2019 16:57