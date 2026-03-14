Tutte le medaglie vinte dall’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026

Il medagliere della nazionale paralimpica italiana dice tre cose: a Milano Cortina abbiamo doppiato i podi del 2022; è l’edizione in assoluto con più medaglie vinte dall’Italia; è arrivato il record di ori

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

L’elenco cronologico di tutte le medaglie vinte dall’Italia paralimpica alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 è un rimando alla Storia: mai come adesso la nazionale italiana ha apposto un timbro indelebile che esalta l’intero movimento.

Il bottino di 14 medaglie complessive certifica la crescita esponenziale e gli sforzi incredibili sostenuti dalle Istituzioni sportive per garantire la nobiltà e la dignità che lo sport paralimpico merita: è successo tutto sulle strade di casa, luoghi ideali per evidenziare gli enormi progressi infilati negli ultimi anni.

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Il medagliere dell’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina

Sei ori, sette argenti e un bronzo per un bilancio che è ancora provvisorio ma basta per annotare tre cose:

ampiamente superato – leggi doppiato – il bilancio di Pechino 2022, quando la compagine azzurra andò a podio sette volte: due ori, tre argenti e due bronzi che la collocarono all’undicesimo posto del medagliere per nazionali;

quando la compagine azzurra andò a podio sette volte: due ori, tre argenti e due bronzi che la collocarono all’undicesimo posto del medagliere per nazionali; battuto anche il record di Lillehammer 1994, quando il paradosso azzurro fu quello di aver messo al collo 13 medaglie ma nessun oro e gli azzurri finirono lontani dalle prime posizioni del medagliere;

quando il paradosso azzurro fu quello di aver messo al collo 13 medaglie ma nessun oro e gli azzurri finirono lontani dalle prime posizioni del medagliere; a Milano Cortina è arrivato il record di ori vinti dall’Italia paralimpica in una singola edizione dei Giochi: meglio di Innsbruck 1988, Nagano 1998 e Salt Lake City 2002.

Le medaglie italiane del 7 marzo 2026

L’incetta di medaglie è iniziata presto: 7 marzo 2026

ARGENTO – Chiara Mazzel e la guida Nicola Cotti Cottini conquistano l’argento nello sci alpino paralimpico, specialità discesa libera ipovedenti. Mazzel conquista la prima medaglia azzurra dell’edizione 2026

BRONZO – A ruota il bronzo di Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli. Sci alpino paralimpico, specialità discesa libera ipovedenti: Bertagnolli bagna il debutto con il terzo posto e chiude con un finale di alta intensità

Le medaglie italiane dell’8 marzo 2026

ORO – Un solo podio, ma che medaglia! Emanuel Perathoner mette in archivio il primo oro paralimpico del 2026 nel para snowboard, specialità snowboard cross SB-LL2. Una finale dominata in cui Perathoner ha spinto al limite.

Le medaglie italiane del 9 marzo 2026

Oro e argento, volti già noti. Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli fanno il bis.

ORO – Mazzel – con la guida Nicola Cotti Cottini – taglia il traguardo con il miglior tempo nel Super-G ipovedenti e si candida tra le protagoniste assolute delle Paralimpiadi di Milano Cortina.

ARGENTO – Bertagnolli si ripete: con la guida Andrea Ravelli si prende il secondo posto in un Super-G che lo ha visto in corsa per la vittoria fino all’ultimo intermedio.

Le medaglie italiane del 10 marzo 2026

Il 10 marzo è tra i giorni che ricorderemo tra i più prolifici: un oro e tre argenti.

ORO – Sul gradino più alto del podio finisce Giacomo Bertagnolli che, con la guida Andrea Ravelli, sfata il tabù e riesce finalmente a piazzarsi sul gradino più alto del podio nello slalom gigante al termine di una prova dominata.

ARGENTO – Arriva poi l’argento di Federico Pellizzari nella combinata standing che esalta la regolarità dell’azzurro sia nel veloce che nello slalom

ARGENTO – Anche René De Silvestro, portabandiera dell’Italia, si mette l’argento al collo: nella combinata sitting, il veneto conserva ritmo e intensità in entrambe le manches.

ARGENTO – L’ennesimo podio di Chiara Mazzel, con la guida Nicola Cotti Cottini, implementa il numero degli argenti: chiude seconda nella combinata e si esalta tra velocità e slalom.

Le medaglie italiane del 12 marzo 2026

ARGENTO – Di nuovo Mazzel, di nuovo Nicola Cotti Cottini: altro secondo posto per l’azzurra nello slalom gigante: la quarta medaglia personale la rende l’atleta italiana più medagliata in questa edizione delle Paralimpiadi.

Le medaglie italiane del 13 marzo 2026

Eccolo, il girono da cerchiare in rosso sul calendario: il 13 marzo 2026 è l’emblema del potenziale espresso dalla nazionale italiana nel corso dei Giochi Paralimpici. Due ori strepitosi, forse non preventivabili ma entrambi esaltanti per modi e tempi della vittoria.

ORO – Comincia Jacopo Luchini nel para snowboard cross SB-LL1: la sua resta una finale senza storia che l’azzurro controlla con grande autorevolezza.

ORO – Gli fa eco Emanuel Perathoner: medaglia d’oro nel para snowboard banked slalom SB-LL2: secondo oro al collo per l’azzurro che incanta con una prestazione da applausi.

ARGENTO – L’intermezzo che porta al terzo oro di giornata è l’argento di Giacomo Bertagnolli nello slalom gigante VI: altra prestazione superlativa per un bottino personale di medaglie paralimpiche che lo consacra tra i più grandi italiani di sempre. Bertagnolli vanta nel complesso 12 medaglie paralimpiche: cinque ori, altrettanti argenti e die bronzi.

ORO – L’ultimo metallo preziosissimo lo porta René De Silvestro: taglia davanti a tutti e si prende la prima posizione del podio nello slalom gigante sitting.

IL MEDAGLIERE COMPLETO DEI GIOCHI PARALIMPICI DI MILANO CORTINA 2026