Tutte le rivincite che Marotta cerca contro la Juve

Non sarà in campo, maInter-Juventus è anche, se non soprattutto, la sua partita. Beppe Marotta ha contribuito in maniera fondamentale alla costruzione della squadra che ha vinto 8 scudetti di fila ed è arrivata due volte in finale di Champions League, ma non tutti a Torino amano ricordarlo. Ecco perché con una vittoria sulla squadra di Max Allegri Marotta si potrebbe prendere la sua rivincita. Anzi, una delle sue tante rivincite.

CONTRO AGNELLI. Quella che gli farebbe più piacere, probabilmente, è su Andrea Agnelli, presidente della Juve con il quale non è mai scattata la scintilla, anche quando Marotta costruiva squadre invincibili per i bianconeri. I piccoli contrasti divennero piuttosto evidenti nella scorsa estate, quando Agnelli volle il solo Fabio Paratici – allora braccio destro di Marotta – a presiedere alla conferenza stampa di Cristiano Ronaldo, il colpo di mercato al quale lo stesso ex a.d. bianconero non aveva mai creduto fino in fondo. “Cristiano Ronaldo non c’entra – dichiarò dopo l’addio alla Juve Marotta -, non c’era più sintonia con il presidente Agnelli. Sono dispiaciuto, ma la decisione è stata presa”.

CONTRO PARATICI. Marotta cerca la rivincita anche su Paratici, l’uomo che l’ha sostituito dopo un dissidio che avrebbe contribuito in maniera decisivo al suo addio: l’attuale a.d. nerazzurro, infatti, era contrario alla cessione di Higuain e Caldara al Milan ed al ritorno di Bonucci, operazione invece caldeggiata da Paratici che, alla fine, convinse anche Agnelli. Ma per Marotta la rivincita potrebbe essere anche più gustosa se il gol partita arrivasse da Mauro Icardi: l’attaccante è stato recuperato in gruppo, almeno momentaneamente, e la politica del bastone voluta dall’a.d. interista per ora ha avuto successo. Se l’argentino decidesse la sfida con la Juventus, Marotta potrebbe affermare di aver completamente risolto il caso Icardi. E rafforzare la posizione dell’Inter nel caso in cui, a stagione conclusa, dovesse incontrare proprio la Juve per parlare della cessione dell’attaccante.

