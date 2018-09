Tutti pazzi per Piatek

Piatek fa sognare i tifosi del Genoa.

Dopo i quattro gol al Lecce in Coppa Italia, la rete all’esordio in Serie A contro l’Empoli e la doppietta con il Sassuolo, il centravanti polacco è andato a segno anche nell’ultima partita contro il Bologna.

Un inizio di campionato incredibile per l’attaccante ex Cracovia che, dopo i primi sondaggi del Barcellona, ha attirato su di sè l’attenzione di altri club europei come Borussia Dortmund, Everton e Lione. Il Grifone si tiene stretto il proprio gioiello, ma non sarà semplice resistere alle offerte che arriveranno nelle prossime settimane.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 16:35