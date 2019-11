Tutti uniti senza bandiere: Auguri Alex, resti il n.1

Un fuoriclasse senza tempo, di quelli che come pochi sanno andare oltre i colori e le bandiere. Alessandro Del Piero compie 45 anni e il mondo del calcio gli rende omaggio facendogli gli auguri. Non soltanto tifosi bianconeri, ma anche di tante altre squadre italiane e non solo, hanno omaggiato un grande campione del calcio tricolore.

Auguri istituzionali – alla vigilia di un match che ai suoi tempi decideva lo scudetto, ovvero Juventus-Milan, il club bianoncero lo ha omaggiato sul proprio profilo Twitter con un video che raccoglie tutti i suoi gol più belli, mentre anche il Coni lo celebra scrivendo “Il gol del 2-0 nella storica semifinale di Dortmund e il quarto rigore nella magica finale di Berlino, buon compleanno ad Alessandro Del Piero, Campione del Mondo 2006!”.

L’attuale numero 10 – Quella maglia per tanti tifosi juventini ha significato tantissimo e molti dichiarano di essere diventati tifosi della Vecchia Signora proprio perché estasiati dalle giocate di Pinturicchio. Non potevano quindi mancare gli auguri di chi al giorno d’oggi veste quella maglia, ovvero Paulo Dybala: “Gli anni passano ma tu rimani un numero 10 che non ha età. Tanti auguri Alex”.

Avversari ma con rispetto – Sui social anche sostenitori di squadre avverse alla Juventus lo omaggiano. C’è chi scrive “Per anni sei stato uno dei nostri peggiori rivali ma in un calcio dove non ci sono più bandiere tu resti speciale. Auguri!” e chi invece “Davanti a certi campioni come Baggio o Del Piero il tifo bisogna metterlo da parte. Buon compleanno Alex!”.

