Tutto facile per Marquez, Rossi terzo. Disastro Dovizioso

Tutto facile per Marc Marquez. Il campione del mondo in carica approfitta delle cadute di Zarco e Dovizioso e trionfa incontrastato nel Gran Premio di Francia, allungando in classifica generale. Sul podio di Le Mans insieme al centauro numero 93 della Honda ci sono due italiani: Danilo Petrucci (Ducati Pramac) e Valentino Rossi (Yamaha). Lorenzo parte bene ma poi cala sensibilmente, Viñales settimo.

La gara. Partenza a razzo di Lorenzo, che scattato dal sesto posto si porta al comando, seguito da Zarco e dall'altro ducatista Dovizioso. Il numero 4 passa il francese nel secondo giro e si mette all'inseguimento del compagno di squadra.

Dietro Marquez perde qualche metro dai primi tre, poi Petrucci e Rossi, risalito dalla nona alla quinta posizione. Male Viñales, che resta imbottigliato nelle retrovie ed è fuori dai primi dieci. Iannone, partito dalla quarta piazza, scivola a terra dopo poche curve pregiucando la sua gara.

Al quarto giro disastro Dovizioso: il forlivese fresco di rinnovo passa Lorenzo ma poi cade a terra da solo, rovinando tutto e prendendo un altro 0 pesantissimo per le sue ambizioni di Mondiale.

Arriva un nuovo colpo di scena al sesto giro: Zarco scivola a terra mentre duella con Marquez per il secondo posto, per la disperazione del pubblico di casa.

Caduti i rivali che alla vigilia considerava più pericolosi, Marquez liquida Lorenzo al decimo giro, prendendo la testa della corsa e involandosi verso la vittoria. Alle sue spalle Petrucci passa Lorenzo e si mette all'inseguimento del catalano, mentre Valentino Rossi ingaggia con Jorge la battaglia per il terzo posto e lo sorpassa alla tredicesima tornata. Il numero 99 cala sensibilmente e viene sopravanzato anche da Miller e Pedrosa, scivolando al sesto posto.

Sgranati i primi e non cambia più nulla al vertice fino al traguardo: Marquez riesce a tenere a distanza Petrucci, seguito a un secondo dal Dottore.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Marquez

Petrucci

Rossi

Miller

Pedrosa

Lorenzo

Viñales

Crutchlow

A. Espargarò

Rins

SPORTAL.IT | 20-05-2018 12:50