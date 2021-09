Tutto facile per Medvedev?

In attesa di un sabato dalle emozioni forti con tre italiani che cercheranno la qualificazione agli ottavi di finale, ci attende una giornata interlocutoria a New York con in campo la parte bassa del tabellone maschile sguarnita di nostri connazionali.

Il nostro focus quotidiano si è quindi rivolto al n. 2 del seeding, Daniil Medvedev, che se la vedrà con il tennista iberico Pablo Andujar per un posto tra i primi sedici.

Il 25enne moscovita è finora apparso in grande spolvero con due agevoli vittorie contro Richard Gasquet e Dominik Koepfer, non proprio gli ultimi arrivati, ai quali ha concesso complessivamente la miseria di quindici games.

Dall’altra parte, lo spagnolo è stato bravissimo a rimontare due set di svantaggio con il kazako Mikhail Kukushkin prima di travolgere il tedesco Philipp Kohlschreiber, svuotato di energie dalla maratona con Marin Cilic.

In apertura, i bookmakers non concedono la minima speranza di vittoria al connazionale di Rafael Nadal che ha raggiunto il 4° turno all’Open degli Stati Uniti soltanto in una occasione nel 2019, battendo tra gli altri il nostro Lorenzo Sonego.

Con queste premesse, ci riesce molto difficile immaginare un risultato a sorpresa con Medvedev motivato ad aggiudicarsi finalmente il suo primo Slam anche se la concorrenza in questo torneo è davvero agguerrita.

Nel darvi appuntamento a domani per il nostro articolo sugli incontri degli azzurri Berrettini, Sinner e Seppi, vi ricordiamo come sempre la possibilità di seguire il grande tennis sul sito di Goldbet.

OMNISPORT | 03-09-2021 09:15