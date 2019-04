Tweet desolato di Varriale sul Napoli, scatta ironia juventini

La deludente prova del Napoli a Londra con l’Arsenal ha trovato un censore severo in Enrico Varriale. Il giornalista napoletano salva poco o niente della squadra azzurra e twitta: “I campanelli d’allarme suonati da un mese si sono materializzati tutti nel primo tempo del Napoli contro l’Arsenal. Centrocampo e esterni asfaltati, attacco inesistente senza Milik che Ancelotti lascia in panca.Squadra molle tenuta in vita solo da un grande Meret.”. Un commento desolato che però ha il potere di scatenare i follower juventini, da sempre pronti a pizzicare il vice-direttore di Raisport per le sue simpatie per i partenopei.

LE REAZIONI – Non è una novità che i fan bianconeri appena ne hanno l’opportunità vadano ad attaccare Varriale e le reazioni non si fanno aspettare. C’è chi ancora ricorda gli scudetti “persi in albergo a Firenze” e scrive: “Neanche a Londra ci sono hotel accoglienti???” oppure: “Come, la squadra che gioca il miglior calcio d’Italia asfaltata?”. L’ironia ha tante facce: “Però avete battuto più calci d’ angolo.. ” o anche: “Tutta colpa del fatturato della Juventus”, oppure: “Tutta colpa delle seria A poco allenante per il Napoli”.

GLI ALIBI – La fantasia dei fan bianconeri galoppa: “Squadra distratta dalla lotta scudetto” e c’è chi – riprendendo la polemica per la gaffe di Ilaria D’Amico, scrive: “Secondo me è colpa di Ilaria D’Amico” o anche: “Dai che al ritorno fate scoppiare petardi sotto il loro hotel, in stile napoletano, e fate tre a zero, in stile juventino” . Qualcuno vede un pezzo di Juve anche nell’Arsenal che ha vinto ieri: “Il Napoli deve ringraziare Meret e glierrori degli attaccanti dell’Arsenal altrimenti poteva finire molto peggio….intanto Ramsey ha già preso le misure”. Infine anche i tifosi del Napoli sono furibondi: “Siamo ormai fuori anche dalla EL…. stavamo con la testa al Chievo? È l’unica spiegazione che so darmi, e non sono sarcastico”.

