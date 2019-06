Tweet di Casillas sulla Juve fa sognare i tifosi

Arrivano da oltre confine i complimenti alla campagna acquisti della Juventus. A parlarne, con un tweet un po’ enigmatico, è Iker Casillas. L’ex portiere leggenda del Real Madrid, costretto al ritiro dopo il recente infarto che l’ha colpito, è da sempre grande amico di Buffon e ammiratore del club bianconero che ha sempre rispettato anche da avversario nelle sfide europee.

IL TWEET – Casillas sul suo profilo twitter ha scritto: “Los fichajes de la Juventus los hace Houdini. Magia pura..” (Gli acquisti della Juve li fa Houdini, magia pura), un commento che si presta a una duplice interpretazione: o è un indizio a nuovi colpi di mercato da parte dei bianconeri o un elogio retroattivo per quanto fatto finora, anche se c’è chi sui social teme un terzo significato: “Non è che vuol dire che son tutte finzioni? La magia è finzione Non scherziamo, ALMENO DeLigt DEVE arrivare!”.

LE REAZIONI – Tanti i commenti dei follower: “Iker grande campione, mirame al los ojos e dime ke hablamo di De ligt”. C’è anche qualche post ironico (“Hanno fichado Guardiola, talmente magico che non si vede” o anche: “Vieni che ci serve un bidello per la Juventus School” e “Tanto non ti comprano”) ma la maggior parte dei tifosi bianconeri sogna un altro grande acquisto: “Mirame en los ojos gran campeon, tu sabes algo que nosotros todavia no sabemos?” o anche: “Casillas starà parlando di Isco“.

