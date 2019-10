Tweet di Mattioli scatena ironia e rabbia in tifosi Juve e Inter

Sta vivendo un momento anfibio Matthijs de Ligt iin questo scorcio di stagione. Il difensore olandese, che è stato il colpo più oneroso sul mercato della Juve, non ha ancora convinto del tutto in bianconero ma anche con la sua nazionale sta perdendo colpi. Il giocatore contro l’Irlanda è stato schierato titolare e ha così stabilito un record: a vent’anni è diventato l’olandese più giovane ad aver raggiunto le 20 presenze nella nazionale maggiore del suo Paese, un primato che in precedenza apparteneva a Clarence Seedorf. La sua prestazione però è stata macchiata da due errori gravi.

SENZA CHIELLINI – Il suo inserimento in prima squadra alla Juve è stato agevolato dall’infortunio di Chiellini. Inizialmente Sarri lo stava utilizzando col contagocce ma dopo il ko del capitano lo ha lanciato nella mischia assieme a Bonucci, preferendolo a Demiral e Rugani.

IL TWEET – Dalle critiche che stanno arrivando sul capo del difensore parte Mario Mattioli per dire la sua sui social. Il giornalista Rai si sbilancia – non senza ironia – nel prendere posizione sulla vicenda.

IL FUTURO – Mattioli su twitter scrive: “Penso che De Ligt rimanga un giocatore di ottimo presente e di grandissimo avvenire. A ppena De Light si impossesserà maggiormente della lingua e della conoscenza dei compagni credo che sarà una sorpresa per tutti!! Intanto veste la maglia juventina!! Se poi fra qualche anno l’Inter lo volesse…. Non dimenticate comunque un particolare: un emissario interista ha già bussato alla porta di Pjanic…”.

LE REAZIONI – I tifosi della Juve prendono un po’ troppo alla lettera il parere di Mattioli e replicano sui social: “I cinesi non credo abbiano tanta voglia di sganciare denaro sonante per comprare un giocatore solo, specialmente se poi la squadra non passa nemmeno i gironi…” o anche: “Se non è bravo a subire i tunnel dagli attaccanti avversari, all’Inter non li prendono”.

QUI JUVE – E’ un fiume in piena di commenti: “Chi viene alla Juve difficilmente poi passa all’Inter e si trova bene…” o anche: “Non hanno più soldi per comprare i nostri giocatori. Adesso si pigliano i dirigenti e gli allenatori”, oppure: “Direi che al momento è più che sufficiente per battere la corazzata nerazzurra in casa loro”.

QUI INTER – I tifosi dell’Inter reagiscono a modo loro: “All’Inter e altre altre squadre del campionato italiano si insegna ai calciatori che non si può giocare con le mani, quindi rimarrà sicuramente nella Juventus dove come dice lei avrà sicuramente un grande avvenire, ora manca un po’ di esperienza ma migliorerà, sempre con le mani!”.

NON SERVE – La chiosa è di un altro fan nerazzurro: “Credo che, pensando alla difesa titolare dell’Inter con Bastoni e Pirola in panchina e la possibilità di ricomprare Tino dal Belgio siamo a posto per 10 anni e fra dieci anni non penso che compreremo qualcuno che in prospettiva (12 milioni all’anno a 19anni) guadagnerà mille milioni a stagione”.

SPORTEVAI | 12-10-2019 09:07