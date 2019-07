Tweet di Momblano mette in allarme i tifosi della Juve

Tra tante buone notizie – come l’ufficialità dell’acquisto di De Ligt che verrà presentato domani mattina e le nuove voci di mercato su possibili nuovi colpi – arriva una piccola doccia fredda per i tifosi della Juventus. L’allarme lo lancia Luca Momblano, giornalista attento conoscitore del mondo bianconero, che su twitter fa spaventare i fan bianconeri, dando contestualmente anche una notizia su un possibile faccia a faccia tra Higuain e Sarri in attesa che si sciolga il nodo-Icardi.

IL TWEET – Momblano scrive: “Si vocifera di problemi fisici per Chiellini con conseguente tournée a rischio. Higuain invece vorrebbe esserci, previsto confronto senza peli sulla lingua tra il Pipita e Maurizio Sarri. “. Immediate le reazioni dei tifosi: “Chiellini non regge neanche più la preparazione e c’è gente che vorrebbe privarsi di Bonucci…”. Tanti i fan bianconeri che non si fidano più del difensore: “Fa 15 partite all’anno e continua pure ad andare in nazionale, assurdo” o anche: “Forse è ora di rendersi conto che Chiellini è quasi un ex giocatore. Tra i più forti quando gioca, ma ormai sempre più rotto. I titolari quest’anno sono DeLigt e Bonucci, teniamolo bene a mente”.

LE REAZIONI – I tifosi sono divisi, molti chiedono rispetto per Chiellini: “Quindi speriamo che Demiral rimane anche perché rimanere con 4 ( compreso Chiellini ) sarebbe un suicidio perché Chiellini 2/3 volte a stagione sì ferma quindi non possiamo restare con 3 centrali” o anche: “Ma che razza di juventini siete? Sciacquatevi la bocca e abbiate rispetto per il capitano della squadra per cui dite di tifare!”, oppure: “Chiellini va fatto giocare in Champions e contro 7-8 squadre in campionato. per il resto delle squadrette va pure bene Rugani”. Prevale la preoccupazione: “Se è tutto vero magari qualcuno apre gli occhi e capisce che su il grande Chiellini non si può fare affidamento x tutti l’anno e quindi nessuna svendita di centrali altrimenti succede come lo scorso anno”.

SPORTEVAI | 18-07-2019 12:26