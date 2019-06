Tweet Paganini su scambio Juve-Milan scatena vespaio sul web

Il mercato è terreno di sogni (o incubi) e pensare che ufficialmente parte solo domani. Le voci e le possibili trattative si intersecano con i tifosi appesi a speranze di ogni tipo, alimentate anche dai tweet degli esperti di mercato. Ed è uno di questi ad infiammare la domenica dei tifosi della Juventus e del Milan. A scrivere, lanciando la pietra nello stagno, è Paolo Paganini, il giornalista della Rai, che sui social lancia l’ipotesi di un giro a tre di portieri che coinvolgerebbe Milan, Juventus e Manchester United.

IL TWEET – Paganini scrive: “Il Psg non vuole pagare 50 milioni di euro cash Donnarumma e da Montecarlo mi dicono che c’è sempre l’interesse della Juventus qualora Szczesny fosse ceduto, con Perin al Milan. Dipende da quanto lo United vuole investire per Szczesny. Se siamo alle cifre di Allison, la Juventus potrebbe anche cederlo prendere Donnarumma che vicino a Buffon può solo migliorare”. Centinaia i commenti dei follower: la notizia non fa saltare di gioia nè gli juventini nè i milanisti.

LE REAZIONI – Dalla sponda bianconera arrivano le prime perplessità: “Szczesny e Perin per Donnarumma? Sarebbe folle. Due ottimi portieri per uno forse sopravvalutato e che in carriera ha alternato grandi parate a papere inenarrabili. Prima valeva 100 mln adesso 50… un indizio del clamore scemato attorno a lui” o anche: “Non scherziamo. Szczesny deve rimanere dov’è. A maggior ragione quando l’ipotetico sostituto è quel brocco di Dollarumma” oppure: “la Juve non ha alcuna intenzione di cedere Szczesny e perdere tempo a cercare un sostituto, specialmente se bisogna trattare con il Milan”. Dal mondo rossonero la reazione è simile: “Donnarumma se andra via sara alle condizioni del Milan per buona pace del suo procuratore e dei suoi ventriloqui” o anche: “Cioè voi vi fate il mercato e poi venite al Milan a prendervi Donnarumma e Romagnoli per due lire? Per 300 milioni in cash si puo aprire una trattativa” e infine: “Alla Juve ve lo sognate anche la notte …scommetto che ritornerebbe di colpo il portiere più forte del mondo e potenzialmente di tutti i tempi …sa ora vale solo 20 milioni”.

SPORTEVAI | 30-06-2019 15:21