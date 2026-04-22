Grant si rivela a Madrid: Tyra strapazza Jacquemot, regala il primo sorriso all’Italia e trova Cirstea

Tyra Grant non smette di sorprendere. Dopo le vittorie nelle qualificazioni arriva anche la prima in un "1000" a Madrid, dove si è sbarazzata nettamente di Jacquemot

Proprio quando il sole a Madrid era appena tramontato l’Italia si è svegliata dall’incubo in cui si era trasformata questa giornata di primo turno del 1000 spagnolo. A regalare la prima gioia al tennis azzurro dopo i tantissimi ko dei nostri giocatori ci ha pensato la giovanissima Tyra Caterina Grant, che dopo aver superato le qualificazioni ha ottenuto anche la sua prima vittoria in carriera in un WTA 1000 battendo nettamente la francese Elsa Jacquemot con il risultato di 6-1 6-2.

Grant si rivela a Madrid

A Madrid si sta rivelando al mondo intero il talento di Tyra Grant. Dopo aver vinto l’ITF di Santa Margherita di Pula a inizio aprile, la classe 2008 azzurra ha infatti superato le aspettative nel WTA 1000 della capitale spagnola, mettendo in mostra tutto il suo talento (di cui si parla un gran bene da tempo) conquistando ben tre vittorie di fila contro giocatrici top-100. Dopo aver superato le qualificazioni battendo Veronika Erjavec e Panna Udvardy (rimontando tra l’altro dopo aver perso il primo set 6-0), Grant ha infatti eliminato Jacquemot all’esordio nel tabellone principale, ottenendo la prima vittoria in carriera in un evento di questa categoria e in generale del circuito maggiore (i suoi successi più importanti finora erano arrivati nei 125, tornei ibridi tra quelli ITF e WTA).

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Vittoria impressionante di Grant contro Jacquemot

A impressionare è stato soprattutto il modo in cui è arrivata quest’ultima vittoria a Madrid, con Grant che ha letteralmente annichilito Jacquemot che in classifica la precede di ben 200 posizioni (262esima l’azzurra, 62esima la transalpina) battendola con il risultato di 6-1 6-2 e mostrando una capacità incredibile nel trovare vincenti e soprattutto, cosa ancora più rara in una giocatrice della sua età, grande pazienza e intelligenza nella gestione del punto e concentrazione e sangue freddo quando chiamata a dover colpire ancora la pallina una volta che il punto sembrava già chiuso. Insomma, una partita praticamente perfetta (l’unica “macchia” è rappresentata da qualche doppio fallo di troppo), in cui ha mostrato grande maturità, oltre al talento, che però non è mai stato messo in discussione. ora per lei ci sarà una nuova e ancora più complicata sfida contro l’esperta n°26 WTA Sorana Cirstea.

Grant salva la giornata azzurra

La vittoria di Grant su Jacquemot è anche la prima buona notizia per il tennis italiano a Madrid. L’italoamericana è stata infatti l’unica azzurra a superare il primo turno (ancora in corsa ci sono per nostra fortuna tutti gli azzurri teste di serie) nel torneo 1000 combined, riscattando una giornata da incubo che aveva visto venire eliminati, anche un po’ a sorpresa, i vari Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Federico Cinà ed Elisabetta Cocciaretto.