Tyra Grant, prima volta con l'Italia alle finali di BJK Cup: l'ennesima scelta coraggiosa di Tathiana Garbin

C’è chi i giovani sceglie di tenerli perennemente in naftalina, come capita a tante – anzi, troppe – promesse dello sport italiano. E chi li lancia in campo senza paura, offrendo loro l’opportunità che chiedono: diventare grandi. Insieme a Julio Velasco, il santone della pallavolo capace di amalgamare sotto rete in un mix perfetto stelle e stelline, c’è un’altra allenatrice dotata del coraggio necessario per “rischiare”: si chiama Tathiana Garbin ed è la capitana della Nazionale italiana campione in carica della Billie Jean King Cup, la Coppa Davis del tennis femminile. È lei che, ad appena 17 anni, ha convocato per la prima volta in azzurro Tyra Grant.
Chi è Tyra Grant, la promessa del tennis alla prima con l’Italia
Per i pochi a non saperlo, Tyra Caterina Grant è una delle promesse più interessanti del tennis mondiale. Figlia di Tyrone, ex cestista newyorchese, e di Cinzia Giovinco, maestra di tennis, ha preferito racchette e palline a canestri e palloni, scalando in fretta le classifiche a livello giovanile. La sua decisione di rappresentare l’Italia, anziché gli Stati Uniti, è arrivata qualche mese fa, alla vigilia dell’appuntamento con gli Internazionali d’Italia. Adesso la prima, storica convocazione in azzurro, proprio in occasioni delle finali a otto di Shenzhen, in Cina, in programma dal 16 al 21 settembre.
Perché Tathiana Garbin ha chiamato Tyra Caterina Grant
“Tyra è una giovane atleta che ha già mostrato enormi potenzialità e importanti segnali di crescita”, la spiegazione di Garbin. “Crediamo sia fondamentale offrire una opportunità di tale prestigio anche alle nuove generazioni. Il nostro compito è garantire continuità al progetto tecnico della squadra e costruire un’eredità concreta per il futuro. Martina Trevisan sta proseguendo il percorso di recupero dopo un’operazione. Scegliere non è mai facile ma queste ragazze sanno di essere tutte indispensabili all’interno di questo progetto. La forza del nostro gruppo nasce proprio dall’unione tra esperienza e futuro: è questo equilibrio che ci permette di guardare avanti con fiducia e ambizione”.
BJK Cup, il cammino delle Azzurre nelle Finals e la difesa del titolo
Grant sarà al fianco delle “veterane” Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani, che insieme a Martina Trevisan lo scorso anno hanno conquistato il titolo a Malaga, in Spagna. Stavolta dovranno provare a ripetersi in Oriente, in un sfida che si annuncia molto difficile. Il debutto è fissato proprio per martedì 16 alle 11 italiane contro le padrone di casa della Cina. In caso di passaggio del turno la semifinale è prevista per venerdì 19, sempre alle 11 italiane, contro una tra Spagna e Ucraina. Finale domenica 21, contro una Nazionale tra Kazakhstan e Stati Uniti o Giappone e Regno Unito.